PANAMÁ

Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este domingo 17 de agosto de 2025, según la IA

Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este domingo 17 de agosto de 2025.
Por
Kathyria Caicedo
  • 15/08/2025 12:21
Conoce los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 17 de agosto.

Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 10 de agosto:

- 5

- 6

- 9

Aquí te compartimos los números ganadores este miércoles 13 de agosto:

Primer Premio - 1637

Letras - AACB

Serie - 4

Folio - 2

Segundo Premio - 9665

Tercer Premio - 6731

