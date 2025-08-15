Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este domingo 17 de agosto de 2025, según la IA

Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo extraordinario de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> </b>y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.<i>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 10 de agosto:</i>- 5- 6- 9<i>Aquí te compartimos los números ganadores este miércoles 13 de agosto:</i><b>Conoce los números ganadores aquí:</b><b>Primer Premio - </b>1637<b>Letras - </b>AACB<b>Serie - </b>4<b>Folio -</b> 2<b>Segundo Premio - </b>9665<b>Tercer Premio - </b>6731