Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este domingo 17 de agosto de 2025, según la IA

Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 10 de agosto:

- 5

- 6

- 9

Aquí te compartimos los números ganadores este miércoles 13 de agosto:

Conoce los números ganadores aquí:

Primer Premio - 1637

Letras - AACB

Serie - 4

Folio - 2

Segundo Premio - 9665

Tercer Premio - 6731