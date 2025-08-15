Muerte de madre y sus gemelos: Ministerio Público busca determinar la causa

Avanzan las investigaciones para determinar las causas de la muerte de Laritza Jiménez, de 29 años, y sus gemelos, hecho ocurrido el pasado lunes 11 de agosto en el Hospital Santo Tomás y Hospital del Niño, respectivamente.

La familia de la joven ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público, que ya se encuentra encargado de la autopsia tanto de Jiménez como sus bebés para determinar las causas de muerte .

Así lo confirmó Fernando Boyd, ministro de Salud, quien se refirió al caso y relató que a la paciente “la movieron al Santo Tomás, en el camino ya fue dilatando y, al final no pudieron hacerle cesárea. Nacieron bien los dos niños. Eventualmente, parece que hubo una infección tanto de la madre como de los niños”.