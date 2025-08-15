  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Muerte de madre y sus gemelos: Ministerio Público busca determinar la causa

El Hospital Santo Tomás fue la primera instalación médica en atender a Laritza Jiménez.
El Hospital Santo Tomás fue la primera instalación médica en atender a Laritza Jiménez. MINSA
Por
Kathyria Caicedo
  • 15/08/2025 12:51
El fallecimiento de Laritza Jiménez y sus gemelos está siendo investigado por el Ministerio Público, tras la denuncia presentada por familiares.

Avanzan las investigaciones para determinar las causas de la muerte de Laritza Jiménez, de 29 años, y sus gemelos, hecho ocurrido el pasado lunes 11 de agosto en el Hospital Santo Tomás y Hospital del Niño, respectivamente.

La familia de la joven ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público, que ya se encuentra encargado de la autopsia tanto de Jiménez como sus bebés para determinar las causas de muerte .

Así lo confirmó Fernando Boyd, ministro de Salud, quien se refirió al caso y relató que a la paciente “la movieron al Santo Tomás, en el camino ya fue dilatando y, al final no pudieron hacerle cesárea. Nacieron bien los dos niños. Eventualmente, parece que hubo una infección tanto de la madre como de los niños”.

Laritza Jiménez fue atendida en primera instancia en el Hospital Nicolás A. Solano en el distrito de La Chorrera, donde según el informe médico se cumplió con el protocolo.

Por su parte, Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, manifestó que es muy importante lo que ha dicho el Ministro de Salud para verificar si hubo una infección o no.

“Pero esperemos que el Instituto de Medicina Legal, la cual tenemos fe que va a realizar un examen de necropsia y que examine bien y determine la causal de la muerte y en caso de que haya un homicidio culposo que vayan a los estrados y cumplan”, puntualizó.

Lo Nuevo