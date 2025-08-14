Madre y sus gemelos fallecen, Hospital Nicolás A. Solano dice cumplió protocolos

El fallecimiento de Laritza Jiménez, de 29 años, y sus bebés ha generado muchas interrogantes en su familia, que está denunciado públicamente y exige respuestas a los médicos que la atendieron tanto en el Hospital Nicolás A. Solano como en el Hospital Santo Tomás.

En primera instancia, la joven fue atendida de emergencia en el hospital regional, sin embargo por su estado fue trasladada al Hospital Santo Tomás, donde luego de dar a luz falleció. Horas más tarde, sus bebés que se mantenían en el Hospital del Niño corrieron la misma suerte.

Hospital Nicolás A. Solano se actuó conforme a los protocolos

Al respecto, el Ministerio de Salud emitió un comunicado detallando el manejo clínico que se le brindó a la paciente embarazada de 29 años.

Laritza Jiménez, quien residía en Las Nubes de Arraiján, llegó el domingo al Hospital Nicolás A. Solano. “La paciente presentaba fiebre (38.6°C), con presión arterial y signos vitales maternos y fetales estables, dolor en bajo vientre de un día de evolución y sin salida de líquidos transvaginales”, dice el informe.

Debido a su condición, debió ser trasladada al Hospital Santo Tomás.

“La paciente fue recibida en el Hospital Santo Tomás a las 3:27 p.m. del mismo domingo, en condición estable, con latidos cardíacos y movimientos fetales presentes en ambos bebés”, agrega el comunicado del Minsa.

Puntualiza la nota oficial: “En el Hospital Regional Nicolás A. Solano se actuó con inmediatez y conforme a los protocolos establecidos, brindando la primera atención médica necesaria y asegurando el traslado seguro hacia un centro de mayor complejidad”.

La familia de la joven ha presentado una denuncia ante las autoridades correspondientes para que investiguen su fallecimiento y el de sus bebés.