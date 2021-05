Emotivo minuto de silencio en memoria de Jason Dupasquier

El campeonato del mundo de motociclismo, con todos los pilotos de MotoGP al frente de la formación de salida, rindió un emotivo minuto de silencio como homenaje al suizo Jason Dupasquier, de 19 años, quien esta mañana falleció como consecuencia de las graves heridas que se produjo en un accidente durante los entrenamientos de ayer

Con la KTM de Jason Dupasquier y su dorsal "50" al frente, un rótulo en el que se podía leer "Jason Always in our hearts" (Jason siempre en nuestros corazones) sujetado por su equipo y todos los pilotos de MotoGP tras ellos en muestra de respeto, se cumplió con el minuto de silencio.

En realidad, toda la formación de salida del Gran Premio de Italia de MotoGP, "escoltó" al equipo Pruestel en el emotivo homenaje al joven piloto fallecido, que concluyó con un sentido aplauso de todos los participantes.

El suizo Dupasquier perdió el control de su moto a la salida de la curva nueve, conocida como Arrabbiata 2, con la mala suerte de que fue por el suelo hacia el interior del asfalto, en donde Sasaki no pudo evitar embestirlo y Alcoba llegó a tocar las piernas del piloto suizo, que quedó tendido inerte en el suelo.

El equipo médico de intervención inmediata se trasladó al lugar del accidente para intentar estabilizar al herido, una operación que duró más de media hora y en la que intervino el helicóptero sanitario, que despegó de su emplazamiento habitual para aterrizar justo en el punto del percance, desde donde las asistencias médicas introdujeron al piloto para ser trasladado de urgencia al Hospital de Florencia.

Las primeras noticias sobre su estado hablaban de un edema cerebral y un fuerte traumatismo torácico, según confirmó el responsable médico de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el italiano Giancarlo di Filippo.