Rodrigo Merón: ‘El objetivo no se ha cumplido’

El equipo de béisbol juvenil de Coclé nuevamente se prepara para una final del Campeonato Nacional; esta vez el rival es Chiriquí, pero la sed de triunfo es la misma, la meta fijada es el bicampeonato. Este duelo promete ser emocionante entre dos equipos de tradición en esa categoría.

Rodrigo Merón tiene a la provincia celebrando con un grupo de jóvenes que ha puesto a arder la leña.

“Bueno, pasamos una serie bien complicada con el equipo de Herrera, como la esperábamos, y esto no termina. Hablamos con los muchachos de que esto no ha terminado, el objetivo no se ha cumplido y este equipo de Chiriquí quiere ganar, y eso es más importante a veces que si tienes tres buenos lanzadores o tres buenos bateadores”, explicó de cómo espera esa batalla.

Este equipo coclesano dista mucho de los que Merón dirigió los últimos años, pero tiene algo en común: el hambre de ganar.

“Definitivamente que sí, en todas mis finales he contado con bates como el de Luis Escudero y este año no lo tenemos. A pesar de eso, los muchachos levantaron cabeza, se hizo un trabajo psicológico allí y, bueno, estamos en la final. No es el mejor equipo que tenemos en este aspecto, pero quieren y tienen deseos de ganar el campeonato”, sostuvo.

Para el timonel, este grupo tiene algo muy especial.

“No se han rendido nunca, este año vinimos de atrás como tres veces y yo creo que es importante lo que se ha inculcado, respetar el juego, enfocar cada turno, cada lanzamiento que realizan y ellos han captado el mensaje y allí está el resultado”, comentó.

La final se iniciará el próximo viernes 7 de marzo, tiempo suficiente para que ambos equipos afinen sus armas.

“Nos caen bien, obviamente con la intensidad que venía jugando el equipo, nosotros vamos a jugar como cinco juegos estos días con la mayor de Coclé y posiblemente en Monagrillo el domingo en la mañana”, dijo del plan de preparación.

Vienen días de carnavales y Merrón le dará la oportunidad al equipo de salir, eso sí, con responsabilidad.

“Hay trabajo todos los días, vamos a dejarles un tiempo estipulado para que salgan, tampoco vamos a tenerlos presos aquí, solo pedimos el apoyo de los padres de familia, porque ellos son menores de edad, no los podemos tener concentrados 24 horas, queremos que ellos entrenen fuerte, puedan ver sus carnavales, pero con juicio”, aclaró.

Merrón llega a su quinta final; tiene dos títulos en su contabilidad.

“Muy importante a nivel personal el esfuerzo que yo hago aquí, dejo a la familia, es un sacrificio sobrehumano, pero es gratificante una vez llegamos a esa final, por lo que representa para mí”, concluyó.

Coclé tendrá lista su rotación de abridores con Dereck Gómez, Joshua Martínez y Christian González.