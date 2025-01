Rodrigo Merón, el versátil técnico de la pelota juvenil panameña

Así es. Una vez se retiró de la pelota nacional a principios de la segunda década del nuevo siglo, Merón comenzó a trabajar de lleno en su escuelita particular en la capital.

Esas son las características que le ha impregnado a los Azucareros de Coclé, a quienes no solo llevó al título juvenil la pasada temporada sino que los convirtió en una novena de las más competitiva de los últimos cinco años.

Favoritos, pero...

“Sí, repiten 15 jugadores (pero) eso no es garantía de ir a otra final”, sostuvo.

Sus primeros 100 triunfos

Merón en numeritos

Llegó a la categoría mayor en 1980, tras dos exitosos años como pelotero juvenil, donde se dio a conocer como un excelente bateador de incogibles.

Es importante destacar que, además de Panamá Metro, vistió la camiseta de Colón y Darién, siempre con José Murillo padre como mánager.

A lo largo de su carrera se constituyó en uno de los bateadores más consistentes y uno de los primeros en batear 500 imparables, en una época en la que esa cifra era la más codiciada por los peloteros locales.

Merón fue el tercer pelotero en llegar a la marca, luego de lo que hicieran Eric Espino en 1992 y Tomás Simití en 1995. Ese mismo año de 1995 lo alcanzó Merón, solo que Simití lo hizo el 11 de febrero y éste, el 6 de abril.

“Merón llegó a la cifra mágica, cuando le conectó un triple en la quinta entrada al derecho herrerano Edis González, en el estadio capitalino de Cabo Verde”, detallo en mi libro ‘Los Nacionales de Béisbol Mayor y sus 80 años de Historia (1944-2023)’, editado este año.

El metropolitano siguió su carrera y dando quehacer a los lanzadores contrarios, lo que lo llevó en algún momento a tener la posibilidad de ser el primero en la historia en batear 600 inatrapables.

Sin embargo, fue Simití quien se llevó los honores después de una encarnizada lucha en un primer año con Merón, como cito en mi obra.

“Simití fue el primero en batear los 600 incogibles, el 15 de marzo de 1997 tras 19 temporadas, mientras que Merón llegó a esa cifra el 22 de febrero de 1999 y culminó su carrera con un total de 628”, apunto.

Una anécdota interesante sobre esta lucha por ser el primero en llegar a los 600 incogibles, nos contó el propio Simití en una entrevista que le hiciéramos el año pasado para La Estrella de Panamá.

“No se me olvida que cuando estábamos en los 500 y pico de imparables, la fanaticada en el Juan Demóstenes me hizo bullying. Esa noche, Merón bateó de 4-3 y quedó a tres hits de empatarme, no recuerdo a qué cantidad”, dijo.

“Al término del partido, el anunciador informó que me había ido en blanco en tres turnos, y todo el estadio estalló en un bullón (...)”, ahondó.

Así de competitiva fue la vida deportiva del exsegundo saquista metropolitano, y de esta misma forma lleva a sus equipos a los torneos nacionales.