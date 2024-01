Luego de finalizar su ronda, Ordoñez manifestó estar “feliz” por lo logrado este año durante el certamen y más al estar acompañado en todo momento de su familia. “Fue una semana mágica, la energía de la gente, el cariño de mi mamá, mi familia, mi esposa, mi hijo...es difícil poner todo en unas palabras. No fue una semana fácil y de mucho trabajo. Me siento feliz y fue una bendición estar acá”.

“La lesión me pasó factura ayer y hoy un poco. Creo que todas estas cosas afectan un poco al cuerpo de la manera en la que uno hace el swing, pero no es excusa. Los primeros dos días no me dolía nada, pero dentro de todo siento que me fue bien. Es la primera vez que juego de esta manera en este campo y me encantaría con que pudiéramos contar más con estos campos en Panamá”.