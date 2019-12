El tenis y su lazo inquebrantable con las obras benéficas

Los jugadores del ATP Tour tienen gran impacto en la pista de tenis y sus esfuerzos en los torneos inspiran a innumerables personas en todo el mundo. Pero también realizan importantes tareas fuera de la pista a través de la filantropía, ya sea con sus propias fundaciones o ayudando a otros con sus obras de caridad. ATPTour.com analiza algunos de los momentos benéficos más notables de 2019.

La Fundación Roger Federer en Malawi proporcionó asistencia a miles de personas desplazadas por el ciclón Idai. ATPTOUR.COM

La Fundación de Roger Federer ayuda a las víctimas del ciclón Idai

El trabajo de la Fundación Roger Federer en Malawi para educar a los niños se centró en proporcionar asistencia a miles de personas desplazadas por el ciclón Idai, que mató a más de 600 personas en el sur de África.

“El ciclón Idai es un desastre terrible”, dijo Federer. “Y afectó a los más vulnerables en Malawi, Mozambique y Zimbabue. La gente tardará años en recuperarse. Mis pensamientos y solidaridad están con los miles de desplazados y familias que perdieron a sus seres queridos”.

Las seis escuelas preescolares de la Fundación se convirtieron en centros de evacuación para ayudar a las miles de familias en el distrito que fueron desplazadas.

Study and Play de la Fundación Rafa Nadal otorga subvenciones

La Fundación Rafa Nadal se asoció con I-Con Sports para crear su programa Study and Play en 2015. Y este año, otorgaron subvenciones por valor de 110,000 dólares a 25 jóvenes atletas españoles para ayudarlos en su búsqueda de entrenamiento y educación de alto nivel en las universidades de Estados Unidos el año que viene.

La Fundación Rafa Nadal ha donado más de 70 de estas subvenciones por un valor de 345,000 dólares desde el inicio del programa.

La Fundación Marin Cilic organizó 'Game, Set, Croacia', donde reunió a 30 de los atletas más famosos del país.

En 2019, la fundación creó un centro en Valencia, España, para niños y adolescentes que se encuentran en una situación vulnerable. El programa integral implementado en este centro incluye un aspecto de apoyo educativo y escolar, así como uno deportivo, donde los deportes y los juegos se convierten en instrumentos para la inclusión social y la promoción de actitudes y valores tales como la compañía, la responsabilidad, el esfuerzo, la igualdad y más. En una fase inicial, la fundación ayuda a 40 niños de Natzaret, un distrito con una de las tasas más altas de personas en riesgo de exclusión social.

Este es el segundo Centro de la Fundación Rafa Nadal, después del primero lanzado en 2014 en Mallorca.

Djokovic, otra temporada de Season Of Giving para igualar las donaciones

Hace un año, la Fundación Novak Djokovic recaudó más de 100,000 dólares durante su campaña Season of Giving, lo que le permitió abrir dos escuelas de preescolar en Serbia.

Y ahora, la fundación del N° 2 del mundo está comenzando otra campaña de Season of Giving, intentando alcanzar los 100,000 dólares nuevamente.

El objetivo es proporcionar a doscientos niños acceso a una educación preescolar de calidad mediante la apertura de nuevos jardines de infancia, y la familia Djokovic está preparada para igualar todas las donaciones por segundo año consecutivo.

En noviembre inauguró la Isner Family Foundation para brindar apoyo a los hospitales en el área de Dallas.

Isner Family Foundation apoya a hospitales

John Isner ha hablado abiertamente sobre la batalla de su madre contra el cáncer y cuánto le ha afectado eso a su familia. El estadounidense anunció en noviembre el lanzamiento de la Isner Family Foundation para brindar apoyo a los hospitales en el área de Dallas-Forth Worth, ayudando a que otros reciban tratamiento de clase mundial para ayudar en sus propias batallas.

“El cáncer es algo que afecta a muchas personas que lo padecen, pero también afecta a sus familias. Creo que todos conocen a alguien que ha sido afectado por el cáncer de una manera bastante negativa”, dijo Isner a ATPTour.com. “Pero afortunadamente para nuestra familia, la nuestra tuvo un resultado positivo. Eso es lo que la fundación quiere hacer, recaudar fondos para un tratamiento increíble, un tratamiento como el que recibió mi madre en Carolina del Norte. Es pediátrico, pero no es solo atención pediátrica. La buena atención de calidad en los hospitales en el área de Dallas-Fort Worth es en lo que se centrará la fundación”.

Del Potro organiza un entrenamiento abierto al público para el Banco de Alimentos de Tandil

Juan Martín del Potro organizó un entrenamiento abierto al público en Tandil en el mes de febrero frente a más de mil personas para ayudar a recaudar alimentos para un banco de alimentos local.

El No. 4 del mundo practicó durante una hora y media en Posta Natural el 2 de febrero, recolectando 730 kilogramos de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Tandil, un banco de alimentos que ayuda a 19-500 personas en el área de Tandil a través de colaboraciones con 132 organizaciones locales de servicio de alimentos.

“Me encanta entrenar frente a mi gente en Tandil”, dijo Del Potro. “Lo pasamos muy bien y me alegro de haber podido hacer esto por una buena causa”.

Wawrinka y Thiem, protagonistas de una exhibición benéfica en Montecarlo

Stan Wawrinka y Dominic Thiem asumieron el papel de capitanes de equipo en una exhibición benéfica llena de diversión en el Rolex Monte-Carlo Masters de este año, realizada para ayudar a la Cruz Roja de Mónaco.

Junto a Wawrinka en su equipo de jugadores de habla francesa estaban Lucas Pouille, David Goffin y Daniil Medvedev. Thiem, campeón del BNP Paribas Open, se unió a Stefanos Tsitsipas y Karen Khachanov.

Cilic se unió a Modric y a más estrellas croatas en un exitoso evento benéfico

La Fundación Marin Cilic organizó 'Game, Set, Croacia' el 12 de junio, reuniendo a 30 de los atletas más famosos de Croacia para jugar un torneo benéfico en el Complejo Deportivo Šalata de Zagre para recaudar fondos para construir un área de juegos para niños de la Escuela Primaria Tordinci, donde actualmente no tienen ni un gimnasio cubierto ni un patio de deportes al aire libre.

“La idea surgió el verano pasado cuando estaba entrenando en Korcula. Luka Modric y Mateo Kovacic estaban allí y bromeamos porque nos faltaba un cuarto jugador para un partido de dobles. Publiqué una foto en Instagram e invité a Dejan Lovren y Sime Vrsaljko a unirse a nosotros”, dijo Cilic. “Llegó una avalancha de mensajes de los atletas y así comenzó la historia”.

El futbolista Mario Mandzukic y su compañero de dobles, el jugador croata júnior de 14 años Patrik Jurina, vencieron a Cilic y al futbolista Luka Modric en la final, que fue transmitida en vivo por una televisión nacional croata.

Las estrellas del tenis participan en el evento benéfico de Nowitzki

Superestrellas de todo el mundo del deporte se reunieron en Dallas, Texas, en septiembre en el complejo de tenis Southern Methodist University para el cuarto Dirk Nowitzki Pro Celebrity Tennis para recaudar fondos para la Fundación Dirk Nowitzki, que otorga subvenciones anuales a organizaciones que se centran en el bienestar, salud y educación de los niños.

“Estamos encantados de volver a hacer este evento y contar con el apoyo de las celebridades que vuelan desde todo el país”, dijo Nowitzki. “Tommy Haas tiene el ojo rojo por estar aquí.

Aterrizó como a las siete de la mañana, por lo que el apoyo de todos significa mucho, y esperamos que podamos recaudar muchos fondos nuevamente para nuestro proyecto este próximo año”.

John Isner se unió al evento con el ex No. 2 del mundo Haas, el ex No. 1 del mundo de dobles Mark Knowles y el estadounidense Mitchell Krueger.