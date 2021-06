Djokovic: "La experiencia es el mejor profesor"

"La experiencia es el mejor profesor", dijo este lunes Novak Djokovic, número 1 del mundo, después de remontar dos mangas en los octavos de Roland Garros ante el italiano Lorenzo Musetti, que jugaba su primer Grand Slam con 19 años.

"Me gusta jugar contra chicos jóvenes porque, aunque estén por delante, me siento físicamente en forma, sé cómo abordarlos", refirió en rueda de prensa el serbio, de 34 años.

"Nole" ganó 6-7(7), 6-7(2), 6-1, 6-0 y 4-0 cuando el italiano prefirió marcharse, y se enfrentará en cuartos a otro italiano, Matteo Berrettini (n.9).

"Me sentí más nervioso cuando estaba en el inicio del partido que cuando iba 2-0 abajo", aseveró el número 1 del mundo.

"Jugaba en una situación de tensión, con muchos errores no forzados, no me estaba sintiendo bien", reconoció.

Sin embargo, a partir del tercer set lo vio "flaquear" físicamente y fue en ese momento que ganó "más motivación para presionarlo y acabar con la partida".

Djokovic elogió las cualidades del tenis de Musetti, y dijo que si sigue en ese camino podrá convertirse en un "jugador top".

Sin embargo, aseguró que hay cosas que se ganan solo con la experiencia.

Jugadores jóvenes como él están "todavía desarrollando sus habilidades mentales" para momentos como los de hoy, en plena pista central ante el número 1 del mundo.

"Es una pena para él (Musetti) cómo acabó, con la retirada. El seguramente lo estaba pasando mal en el comienzo del cuarto" set, finalizó "Nole", al recordar que él también se retiró del algunos Grand Slam por problemas físicos.