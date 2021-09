Martín di Nenno, el triunfo de una historia de superación

La primera victoria en el circuito World Pádel Tour del argentino Martín di Nenno fue la guinda a una historia de superación en la que, sin haber ganado, ya había triunfado.

Di Nenno vive, que no es poco, y disfruta de su pasión, que es más complicado, y además, gana, que ya es lo máximo después de que un accidente de tráfico cuando su carrera empezaba se llevara la vida de dos amigos, uno de ellos Elías Estrella, promesa del pádel mundial, y dejara la suya marcada para siempre.

Afortunadamente, ha conseguido vencer ese capítulo traumático y un torneo de élite. "Yo ya estaba contento por volver a sentirme competitivo; no me esperaba ganar un título", confiesa a Efe en una entrevista camino de Lugo, donde disputa este fin de semana una nueva entrega de World Padel Tour junto al español Paquito Navarro.

Detrás de un primer triunfo siempre hay una mirada atrás, al camino recorrido y al futuro que quedar por recorrer. Y algunas primeras victorias, como la de Di Nenno, pulverizan cualquier otra.

"Sentí muchas emociones, lo disfruté con Paco (Navarro) y todo el equipo. Estamos muy contentos y ansiosos de que llegara el primer título. Fue algo mágico, pero ya estamos con los pies sobre la tierra. En Lugo tenemos ganas de hacerlo bien, pero no nos metemos presión", sostiene.

Ganar en Barcelona fue top. "Para mí ha supuesto muchísimo, me ha servido para demostrarme que podía sobre todas las cosas, para darle un mimo al corazón, a mi familia, a mis amigos, a los que estuvieron siempre y me apoyaron en los momentos malos", advierte.

En la euforia de la victoria, pasaron por su mente las "imágenes del pasado, el sacrificio, el esfuerzo, el sufrimiento" que le acompañaron en los últimos años. "El sentir el premio al trabajo", resume.

Por eso besó sus piernas, aunque fue su "cabeza dura" la que le ayudó a salir adelante. "Esa manera de ser mía me impulsó a seguir creciendo, esforzándome, ayudándome a subir escalones sin ninguna prisa. Y cuando menos me lo esperaba, llegó la hora de vivir estos momentos junto a Paco", señala.

Después, matiza ese "cuando menos lo esperaba": "Nuestro objetivo era jugar instancias decisivas, veníamos de tres finales en las que no llegábamos a jugar como nos hubiese gustado, me ponía muy nervioso por las emociones. Uno no proyecta que gana un partido antes de jugarlo".

Ahora, con 24 años, la felicidad; antes, la tragedia que cambió la perspectiva. "En situaciones adversas en lo deportivo o lo cotidiano, es como que después de haber pasado todo lo que pasé le intento buscar otro sentido a las cosas, luchar. Si el resultado es positivo, está buenísimo y, sino, saber que se dejó todo", apunta.

Le tocó recuperar el físico, porque sus rodillas quedaron destrozadas, y también la mente. Lo segundo sucedió a lo primero.

"Al principio fue un tema más físico porque tenía que reacondicionar mi cuerpo, aprender a volver a caminar, a correr, a coordinar movimientos. Una vez que acomodé mi cuerpo, pensé que iba a ser peor y me abordaron muchas emociones. Pensaba que el trabajo estaba realizado, pero no. Quedaba todo lo mental. Para conseguir grandes cosas se tienen que alinear físico y mente", razona.

Volvió con fuerza a las pistas, la temporada pasada destacó y eso le dio la opción de formar pareja con Paquito Navarro. "Es un divino. Fuera de la cancha no puedo tener mejor compañero de viaje. En la cancha, me empapo de su experiencia, de lo que me aporta. Lo único que intentamos es acoplarnos y ayudar a que el otro explote y saque lo mejor", señala.

Esta semana, las rupturas estuvieron a la orden del día en World Padel Tour. Lugo será la despedida de los dúos Fernando Belasteguín-Sanyo Gutiérrez y Pablo Lima-Agustín Tapia.

"No tengo mucho que decir. Pensamos en nosotros principalmente y veremos cómo se rearman las parejas. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Nosotros estamos muy bien, pasando la mejor época de la temporada. Estamos contentos y súper unidos", asegura.

Y es que, como él dice, en el circuito, "muchas veces terminas pasando más tiempo con tu pareja de pádel que con la sentimental, pero uno está acostumbrado" y en su caso, la "relación es bárbara".