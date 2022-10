El argentino Cachín pasa a segunda ronda donde le espera Andy Murray

El argentino Pedro Cachín ha derrotado por dos sets a cero al ruso Alexey Vatutin en la primera ronda del cuadro final del Gijón Open ATP 250, en el que le espera en segunda el ex número uno mundial Andy Murray, uno de los favoritos del torneo que se disputa hasta el próximo domingo 16 en el Palacio de Deportes La Guía de la ciudad asturiana.

El argentino, Pedro Cachín devuelve la pelota al ruso Alekséi Vatutin durante la primera ronda del torneo del Gijón ATP250. Paco Paredes | EFE

Cachín, clasificado en el puesto 61 de la ATP tras el ascenso conseguido este año al ganar dos challenger —Santo Domingo (República Dominicana) y Todi (Italia)— y alcanzar la tercera ronda del US Open, venció a Vatutin(279) por 7-6 (2) y 6-0.

El argentino, que logró anotarse el 73 por ciento de los puntos ganados con su servicio y el 44 por ciento de los juegos en los que restaba, resolvió con autoridad el momento clave del partido al imponerse en el 'tiebreak' del primer set por 7-2.

Ya en el segundo set, con el ruso acusando el esfuerzo de los partidos de la fase previa, incurriendo en tres pérdidas de servicios, Cachín sentenció la primera ronda con un contundente 6-0.

Cachín, que ha apuntado que Vatutin, es un jugador de "esta superficie" y que viene "más rodado tras pasar la clasificatoria, lo que siempre te da un plus a la hora de enfrentar una primera ronda por más que el rival sea más duro".

"Entré con unas dudas hasta que me quebró, yo me mantuve ahí y la verdad que no dudé a la hora de tomar las oportunidades de cuando tenía que apretar o quedarme atrás", ha explicado.

Sobre las razones que le llevaron a elegir competir en Gijón en vez de hacerlo en Florencia, el otro torneo de la misma categoría que se celebra en este momento, ha dicho: "España me gusta mucho al igual que Italia; uno hace la gira en base a como cree que van a estar mejor los torneos para uno mismo. La verdad que podría haber ido también a Italia pero siempre intento elegir España, me tratan como en casa, se juega muy bien al tenis y también uno ve las bolas que hay, entonces eso cambia bastante. Elegí venir acá y, de momento, me salió bien".

Cachín ha explicado que tuvo una parada después del US Open para "recapitular un poco todo porque había dado un paso muy grande y para la cabeza eso son cosas nuevas que uno vive, y que no se ven en la cancha".

"Obviamente es un buen estrés porque peor es estar mucho más atrás", ha reconocido el jugador, consciente de que este año ha dado un "gran paso".

"Estoy aprendiendo todavía. En estos torneos no me siento el mejor pero ya que estoy acá intento jugar bien al tenis o por lo menos competir", ha afirmado el argentino, que busca acabar bien el año jugando las últimas cuatro semanas acabando en París tras haber luchado "muchos años" para estar donde se encuentra ahora.

Ante el británico Andy Murray, Cachín sabe que tiene un partido "muy duro", en el que intentará "ser competitivo", sabedor de que está jugando y sintiéndose bien conmigo mismo. "No puedo hacerlo de mala manera o menor a eso porque sino me aplastan", ha dicho.