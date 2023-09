El tenista Alexander Zverev durante el US Open 2023.

Alexander Zverev y Carlos Alcaraz se verán las caras por un puesto en las semifinales del US Open 2023

La última llave de los cuartos de final del US Open 2023 ya está definida. El tenista alemán Alexander Zverev dejó en el camino al italiano Jannik Sinner luego de vencerlo 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3 en un partido que duró exactamente cuatro horas y 41 minutos. Tras esta victoria de Zverev jugará frente a Carlos Alcaraz en los cuartos de final del torneo.

Alcaraz, que eliminó al también italiano Matteo Arnaldi, tuvo descanso el día de hoy ya que presentó molestias musculares en su pierna izquierda tras disputar el encuentro de los octavos de final.

"En un grand slam juegas dos semanas y llegan los dolores. Sentí ese dolor el otro día en la pierna izquierda, pero no es nada serio", explicó Alcaraz luego del partido disputado.

El tenista español de tan solo 20 años es el actual campeón del US Open en individual masculino tras vencer el año anterior al noruego Casper Ruud. Para Alcaraz, ser el actual campeón defensor no le causa presión alguna e intenta mantenerse concentrado en su juego.

Carlos Alcaraz durante el US Open 2023. EFE

"No siento nada distinto por defender el título. Intento centrarme en mi juego y hacer lo que tengo que hacer. Me saco toda la presión que me pueda poner la gente por ser el campeón", afirmó el español.

Como dato adicional, Alcaraz se ha logrado alzar con 57 victorias y tan solo seis derrotas en todas las competiciones este año. Durante la temporada anterior logró la marca de 57 victorias y 13 derrotas. De lograr el US Open 2023, sumará su octavo título de la temporada.

Alcaraz y Zverev se han enfrentado un total de cinco veces, siendo el alemán el que más victorias ha logrado con tres por dos del español. Vale la pena destacar que ambos tenistas tuvieron un encuentro en Toronto, Canadá para pasar el rato y disfrutar del golf días antes de empezar el US Open.

Este partido está programado para este miércoles 6 de septiembre en un horario que aún no se define. La ronda de los cuartos de final inician este martes 5 de septiembre con los duelos de Taylor Fritz frente a Novak Djokovic y Frances Tiafoe contra Ben Shelton. El último encuentro de esta ronda será entre Daniil Medvédev y Andrey Rublev.