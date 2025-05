Tuñón tiene una oportunidad de oro

El panameño Jorge Tuñón Morán es uno de los tres árbitros escogidos por Concacaf para la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Seychelles 2025, que arranca hoy en territorio africano. El silbante de 32 años estará diciendo presente por primera vez en un Mundial de Fútbol Playa. “Me siento muy agradecido con mi familia y siento que sin el apoyo de ellos no lo podría haber logrado”, expresó.

Tuñón está designado para hacer su debut hoy en la fecha inaugural del Mundial de Fútbol Playa como segundo árbitro, cuando el anfitrión Seychelles se mida con Bielorrusia en acción del grupo A.

“La verdad es una mezcla de sentimientos, lo que toca es felicidad, toca disfrutarlo. Me recuerda muchas cosas vividas. Toca disfrutar el momento con profesionalismo y poniendo en práctica lo aprendido durante muchos años. Siempre tratando de dejar el país en alto. Trabajando también por mi familia, pero también por mi persona. Sé que es lo que he trabajado durante muchos años y ahora toca ponerlo en práctica”, agregó.

Cuenta que llegó al fútbol playa de pura casualidad.

“Yo trabajaba en mis inicios mucho el fútbol y mucho más futsal. Se presentó una oportunidad para asistir a un seminario en Belice que fue donde conocí esta hermosa disciplina y ahí fue un amor a primera vista de esta disciplina”, recordó. Quiere aprovechar la oportunidad de hacer su mejor trabajo.

“Ir paso a paso, disfrutar cada momento, cada partido y que cada partido salga de la mejor manera, y siempre buscar el máximo. Mi objetivo es llegar a instancias de eliminatorias, hay muchos árbitros de nivel, pero el objetivo siempre es el mismo: buscar las finales. No me limito, no veo obstáculos, sé mi potencial y sé que lo puedo lograr”.