Los Indiana Pacers se llevaron una doble ‘derrota’ en el séptimo juego de las Finales de la National Basketball Association (NBA) 2025 en la que los Oklahoma City Thunder se coronaron campeones, luego de vencer en el último juego y llevarse la serie 4-3.

Más allá de la derrota 103-91 de los Thunder sobre los Pacers, este último equipo también lamentó la lesión de su jugador estrella, Tyrese Haliburton durante el primer cuarto del Juego 7. En una acción individual, el base cayó al suelo y los exámenes médicos hecho al jugador revelaron que sufrió un desgarró el tendón de Aquiles derecho, por lo que tuvo que pasar por cirugía.

Esta lesión dejó muy afectado al jugador de 25 años, quien recurrió a las redes sociales para manifestarse y pedir “perdón” a los aficionados de Indiana, quienes contaban con su mejor jugador para darles el primer anillo de la NBA a la franquicia.

“No sé cómo explicarlo, salvo por la sorpresa. No hay palabras para expresar el dolor de esta decepción. La frustración es inconmensurable. He trabajado toda mi vida para llegar a este momento, ¿y así termina? No tiene sentido”, empezó relatando Haliburton en redes sociales.

El armador tuvo una temporada importantes con los Pacers. Promedio 18.4 puntos por partido, ganó 3.5 rebotes por encuentro, dio 9.2 asistencias por cotejo y tuvo un porcentaje de tiro de campo de 47%, todo en temporada regular.

“Ahora que me operaron, ojalá pudiera contar las veces que me dicen que ‘volveré más fuerte’. Qué cliché, jaja, esto es un asco...A los 25, ya he aprendido que Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar. Sé que saldré de esto siendo mejor persona y mejor jugador. Y, sinceramente, ahora mismo, con el tendón de Aquiles desgarrado y todo, no me arrepiento. Lo haría una y otra vez, para luchar por esta ciudad y por mis hermanos. Por la oportunidad de hacer algo especial” , continúo Haliburton.

El jugador de los Pacers jugó con problemas físicos desde el Juego 5 de las Finales, sin embargo con el pasar de lo días fue recuperando sensaciones positivas de cara a la parte importante de la serie.