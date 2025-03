Unas semifinales ante Estados Unidos en un ambiente peculiar

El deporte y los momentos sociales

La final en Boston con la victoria de Canadá en la prórroga 3-2 hizo sentirse a los canadienses orgullosos y contestatarios a las pretensiones estadounidenses de anexarles como el estado 51. El Estados Unidos versus Panamá no está exento de contagiarse de la atmósfera política, por la reclamación estadounidense de volver a poseer el Canal. El nombre de Panamá aparece en estos días en las noticias y, ahora, en los segmentos deportivos relacionados con el partido, no dejará de provocar algún comentario suspicaz conectado con la política.

Aunque se quiera dentro de la lógica ideal, separar deporte y política, no se debe disociar el uno del otro porque está demostrado, a través de la historia, que se han relacionado para bien o para mal. Las actuales tensiones políticas de la administración Trump con países de la región ya se reflejaron en el deporte el mes pasado, en el ambiente crispado y tenso entre canadienses y estadounidenses, cuando sus selecciones se enfrentaron en la final del Torneo Cuatro Naciones de hockey sobre hielo.

Trump, un presidente futbolero

Seguramente estará pendiente del resultado entre Estados Unidos y Panamá opinando en las redes sociales. No sería tampoco extraño que, si el equipo dirigido por Mauricio Pochettino supera las semifinales (como esperan), Trump se haga presente en la final contra Canadá o México con toda la carga mediática que significaría ello.

Experto y sagaz en la puesta en escena de cada intervención suya en los medios de comunicación, en particular derivada de su experiencia televisiva, sabe además que los eventos deportivos generan un foco público de singular audiencia. La prueba más reciente de ello fue su presencia el mes pasado en el Super Bowl LIX.

Las aspiraciones

Vale recordar, para no pecar de triunfalismos, que el debut de su actual entrenador, Mauricio Pochettino, fue en un amistoso con Panamá a la que derrotaron claramente 2-0 hace cinco meses (12 de octubre de 2024); como también que Estados Unidos aventaja ampliamente a los panameños en el recuento general estadístico de sus encuentros.

El significado de ganar

El conjunto canalero se ilusiona con convertirse en la primera selección centroamericana en llegar a una final de la Liga de Naciones, a la que no ha podido acceder en las dos versiones anteriores, al ser eliminada en la misma instancia (semifinales) por Canadá en 2023 y México en 2024.

Para Estados Unidos, quien es el dominador amplio de este torneo al haberlo ganado consecutivamente en sus tres ediciones anteriores, el no derrotar a Panamá se posará como una nube gris en su firmamento, la cual tendrían que disipar en junio con la Copa Oro, para no entrar en un mar de dudas y críticas. Pochettino y sus jugadores tienen a su favor que no disputarán eliminatorias mundialistas, lo cual pudiera redundarles en facilitar pulir el esquema y la dinámica de su juego.