Varela se encuentra en Shanghái, cenará con el presidente chino, Xi Jinping

Ex presidente Juan Carlos Varela y el presidente de China, Xi Jinping

El ex presidente Juan Carlos Varela fue invitado por el gobierno del país asiático para asistir a la segunda expo internacional de importaciones de China

La oficina de la feria China International Import Expo anunció que el ex presidente panameño, Juan Carlos Varela, fue invitado por el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, para asistir a la segunda versión de la feria de importaciones de China, evento que transcurre en Shanghái del 5 al 10 de noviembre.

Durante su visita, Varela asistirá a una cena ofrecida por Xi Jinping y a la ceremonia de inauguración del evento junto con otros jefes de Estado y altos dignatarios internacionales.

Paralelamente, también asistirá una delegación del Ministerio de Comercio e Industrias, encabezada por el ministro Ramón Martínez, quien además de participar en el evento ferial, se reunirá con autoridades locales, visitará empresas y participará en foros que abordarán temas como: Desarrollo Innovador de Comercio Electrónico y la Era Digital (plataforma abierta y las perspectivas de cooperación); Apertura y Ambiente Comercial: rol de gobierno y desde la perspectiva de las compañías multinacionales. Inteligencia Artificial y Desarrollo Innovador: ideología, tecnología y mercado.

Ministro Ramón Martínez en la Expo de Importaciones en China Cedida

El pabellón del MICI abrirá a las 10:00 de la mañana del próximo 6 de noviembre y espera llamar la atención de los más de 400 mil compradores comerciales que asisten a la exposición.

La feria es organizada por el Ministerio de Comercio de la República Popular China. este año, Panamá aumentó su participación con un pabellón de 100 metros cuadrados, que albergará a las 45 empresas que además de productos brindarán servicios logísticos, de transporte, turismo y comercio electrónico, informó el MICI en un comunicado oficial.

Las empresas panameñas listadas por el MICI y que participarán este año en la feria son: Simply Natural Harvest, Estrada Company, S.A, Primero Cuarenta Group, Inc, Tropical Fruit Company, Panama Fruits Expo, Rocmar Seafood, S.A, Cosmopolitan Fish, S.A, Farallón Aquaculture, S.A, Open Blue, S.A, Acua Panamá, S.A., Alimentos Cárnicos de Panamá, Eurofusión, S.A. (Aquacai), Agencia Sky, S.A, Cervecería Clandestina S.A, Varela Hermanos S.A, El Guapo de Boquete – Inversiones Madesa, Productos Lux, S.A, Sagrado Cacao S.A (I Love Panama Chocolate), H.Tzanetatos, Inc, Hiu Coffee/Los Llajobes State S.A, Francisco Serracin/Cafetaleros S.A, Legal Accounting Consulting Group, Tecnic Group S.A., Compañía Levapan de Panamá, S.A, Palmitos Panamá S.A., Elbros Internacional, S.A., Lamastus Family Estate S.A., Sinopan Investment, Mama Cata, S.A., Augro Fresh S.A., Ron Durán S.A., Agroindustriales Chiriquí S.A., Frutiks S.A., Tasty Products Export S.A., Panamá Gourmet Foods S.A., American Satudio Logistics S.A., Caribbean Riviera & Ecopolis S.A., Panapanda, VSX - Free Zone, Ananas Inc, Constructora Alvarez S.A., Agencia Viajes por El Mundo, S.A, Grupo Empresarial Máxima, Tech GROOP y Cosco Shipping (patrocinador/caso éxito-2019).