Interponen reclamo contra comisión de la Línea 3

El Consorcio ACPC Línea 3 considera que HPH Joint Venture 'no cumple' con los requisitos mínimos solicitados en el pliego de cargos con relación al financiamiento

El Consorcio ACPC Línea 3, conformado por las empresas Acciona Construction, S.A. y Power Construction Corporation of China, LTD (Power China LTD) interpuso una acción de reclamo contra el informe de la comisión evaluadora de las propuestas de la licitación de la Línea 3 del Metro y solicitó la verificación de la evaluación, pues considera que el consorcio coreano HPH Joint Venture “no” cumple con los requisitos mínimos solicitados en el pliego de cargos en relación al financiamiento.

Considera que el Metro de Panamá debe “descalificar” al consorcio HPH —integrado por Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. –Posco – Hyundai Engineering Co. Ltd— porque presenta una “propuesta condicionada”; y el pliego de cargos “no” estipula en sus condiciones generales que se otorgara carta aval del Estado (garantía soberana), por lo que esta acción “no” puede ser completada para la propuesta de precio de financiamiento.

Remarcó que el pliego de cargos, en el apartado de pago del financiamiento, señala claramente que no se otorgan garantías adicionales. “El proponente deberá tomar en cuenta para su financiamiento que la entidad contratante no dará garantías adicionales salvo la obligación contractual de acuerdo con el esquema señalado con anterioridad”, indicó.

Asimismo, precisó que “el Ministerio de Economía y Finanzas ha programado la disponibilidad de recursos para realizar los desembolsos de repago del financiamiento... y que estos pagos contarán con el respaldo del préstamo proporcionado por JICA (la Agencia de Cooperación Internacional de Japón )”.

Sin embargo, aclaró que “JICA no tendrá ninguna obligación contractual con el contratista ni la entidad que ofrezca el financiamiento”. Pero, “en el caso que el monto contractual a ser financiado exceda el monto de préstamo otorgado por JICA a la República de Panamá, esta última tendrá la obligación de asignar los recursos adicionales que se requieran”.

En ese contexto, el demandante insistió en que HPH “ no cumple con los requerimientos del pliego de cargos, toda vez que presenta un precio de financiamiento que considera el otorgamiento de la carta aval por parte del Estado panameño (garantía soberana), cuando no existe certeza de dicho aval, lo que hace que no exista certeza sobre el precio ofertado ya que el precio de financiamiento está condicionado, haciendo que la propuesta de HPH sea condicionada”.

El reclamo contra el informe de la comisión evaluadora del acto de licitación de la Línea 3 por mejor valor con evaluación separada No. 2017-2-80-0- 08-LV- 001402 se presentó ante la Notaría Primera del Circuito de la República de Panamá el 18 de noviembre y fue entregado a la Dirección de Fiscalización de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el 19 de noviembre. Se fundamentó en que al emitirse el informe de evaluación se actuó en desapego al artículo 56 del Texto Único de la Ley 22 de 2006.

Este lunes, 18 de noviembre, HPH ganó la licitación de la Línea 3 del Metro de Panamá tras anotarse 893 puntos ofrecer construir la obra por $2,507 millones.

ACPC Línea 3 quedó en el segundo lugar, al recibir 842 de puntuación (382 técnica y 460 económica). El consorcio China Railway Group Limited, no alcanzó el puntaje mínimo, y se consideró una propuesta “riesgosa”. Mientras que el Consorcio Línea 3 fue “descalificado” por incumplimiento de uno de sus miembros.

En abril de 2016, durante la administración del presidente Juan Carlos Varela, se acordó un préstamo por unos $2,800 millones con JICA, para el financiamiento del proyecto. Sin embargo, el inicio de la obra será financiado con $150 millones contemplados en el presupuesto general del Estado del periodo fiscal 2020, con el objetivo de acelerar su ejecución.