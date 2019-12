Grupo Aval transformará digitalmente a Multibank

Tras el anuncio de la adquisición de Multibank (Multi Financial Group, Inc), el pasado 1 de noviembre de 2019, por parte del Grupo Aval y Banco Bogotá, el presidente y CEO de BAC Credomatic Network, Rodolfo Tabash, conversó con La Estrella de Panamá sobre los proyectos y planes a futuro que tiene para esta nueva adquisición financiera. Se ampliará la cartera de clientes, se mantendrá la plantilla, se abrirán nuevas sucursales y se transformará digitalmente, según el representante del conglomerado financiero más importante de Colombia.

¿Qué vieron ustedes en Multibank?

Voy a ser un poquito más amplio en tu pregunta. Tal vez cuando uno compra algo primero uno tiene que estar claro a dónde uno está comprando. Y definitivamente, Panamá es un país de oportunidades, en el cual se puede hacer negocios y uno puede crecer. Es un país donde hay gobernabilidad, si se analiza con respecto a otros países de América Central o Suramérica. Es un tema de confianza y de apoyo. Pero, además es un país en el cual hemos estado desde 1996 y en el cual yo viví siete años. Entonces, me hace mucho más atractivo poder invertir porque conozco el país de frontera a frontera, de océano a océano. Panamá es un país sumamente atractivo, no solo como lo vemos nosotros sino también como lo ven las firmas calificadoras e inversionistas internacionales. Siempre una inversión en Panamá es muy llamativa. Entonces, definitivamente, en la plaza nos sacamos el 100 y adicionalmente vemos Multibank como una joya dentro de esa gran mina financiera que es la plaza financiera panameña. Nos gustó su historia, su equipo humano, su crecimiento y sus nichos, como agricultura, construcción y vivienda. Que si es atractivo, pues, sí. Temas como pequeña y mediana empresa son nichos en los cuales el otro banco hermano (BAC) no necesariamente estaba. Multibank es el complemento perfecto.

¿Van a mantener los productos Multibank o tienen otras nuevas ideas?

No vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle más fuerza, más inversión, nuevos productos y servicios que tenemos en Centroamérica o en Colombia, en desarrollo de pymes, por ejemplo. Cosas que hemos hecho ya y que no habíamos implementado en BAC acá, pero ahora las vamos a poder implementar en Multibank.

¿Cree que la reputación de grupo Aval va a ampliar esa cartera de clientes?

Sí. Hay que acordarse de que el Grupo Aval es el grupo financiero más grande de Colombia, en activos, en depósitos y en utilidad; y en Centroamérica es el grupo financiero más grande en activos, en cartera, en depósitos y en utilidad de depósitos. Mientras que en Panamá el grupo Aval va a ser número dos en activos, el tres en cartera y el tres en depósitos. Definitivamente sí va a haber una fuerza y un empuje para poder brindarle a los clientes, tanto de Multibank como de BAC, mayores beneficios. Pero en el caso de Multibank, uno de temas importantes es —como ya lo hemos dicho varias veces— se mantienen la marca, los productos, las políticas y los clientes.

¿Qué le van a agregar a Multibank?

La plataforma de sistemas del BAC. Acuérdese que como somos el grupo financiero más grande, nosotros invertimos anualmente $150 millones en tecnología. Con esa inversión que hace el grupo cuando usted tenga la plataforma del sistema en Multibank, la misma que tiene BAC, va a tener, y véalo así, diez años para atrás, un billón de dólares en tecnología que ha invertido el BAC; y entonces es como que en el día uno Multibank invirtió un billón de dólares en tecnología, porque todo lo que se invirtió en BAC, lo va a tener.

¿Eso en qué va a ayudar a la transformación digital?

Le va a ayudar al país, a los clientes, al personal y al empresario con productos más innovadores, facilitándole la vida, siendo más eficientes, y siendo más digitales, para que puedan hacer sus transacciones desde cualquier parte. Es decir, si está en la playa, si está de vacaciones si está en la montaña o si está en la casa va a poder hacer todas sus transacciones.

Digamos que la digitalización va a ser la apuesta más palpable a corto plazo de Grupo Aval...

Le diría que sí, que ese es uno de los empujes importantes que vamos a querer hacer en Multibank . Ya Multibank venía con una estrategia clara, con un esfuerzo importante. Pero le vamos a meter principalmente más fuerza por el tema de inversión y de capacidad. Para darle un ejemplo, nosotros como grupo acabamos de cambiar toda la plataforma móvil y le doy un numerito así muy fácil, BAC tiene 3 millones 600 mil clientes; y de esos 3 millones 600 mil clientes, un tercio es digital, es decir un millón dos; y del millón dos , un millón hace todas sus transacciones por teléfono: Es decir, que estamos hablando de un 80% . Lo que queremos es que el cliente de Multibank tenga todos esos beneficios.

¿Piensan abrir más sucursales en el país?

Sí. El tema de las sucursales estamos viéndolo con mucho más cuidado porque el proceso va cambiando. La gente en ciertas zonas todavía va a muchas sucursales y en otras que ya no van tanto. Pero lo que sí vamos a hacer es que en BAC estamos rediseñando las sucursales bancarias a sucursales del futuro, y ya las estamos implementado en Costa Rica, Guatemala y Honduras y venimos con un plan de migrar a esas sucursales en Panamá. Vamos a arrancar con una sucursal de BAC en Multiplaza y después en las de Multibank.

¿Cuántos empleados y clientes tiene grupo Aval?

Tiene 15 millones 600 de clientes. También le doy unos datitos. Tenemos $85 billones (miles de millones) en activos y 91 mil empleados. Solo en Centroamérica vamos a ser 22 mil empleados, por eso allí hay un tema de un compromiso no solo con los empleados sino con las familias de todos nuestros colaboradores, tanto de Multibank como de BAC.

¿Se mantendrá la plantilla laboral de Multibank?

Sí.