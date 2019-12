Expo Logística y China-LAC promueven a Panamá como 'hub' logístico de clase mundial

Las últimas tendencias de la industria de carga y la logística se presentan en Panamá durante la décimo tercera edición Expo Logística, que se celebra esta semana en Panamá, en paralelo con China-LAC, con miras a posicionar a Panamá como centro de operaciones logísticas de talla mundial.

En el marco de la inauguración de la feria, ayer, el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, señaló que Expo Logística es parte del esfuerzo que hace el sector público-privado para potenciar a Panamá no solo como hub logístico, sino también como hub de valor agregado, enfocados en dinamizar la economía del país.

Pero también es una vitrina para impulsar los productos nacionales. “Con esas campañas debemos potenciar las capacidades que tienen nuestro productores para exportar, y no solamente se trata de productos nacionales, sino también de servicios, talento, logística, siempre con el cumplimiento de normativas que nos mantengan en competitividad mundial”, expresó.

Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), señaló que Expo Logística ha sido desarrollada por el sector público-privado desde el año 2007 para promover a Panamá como un importante centro de operaciones logístico de clase mundial por su privilegiada posición geográfica, a fin de que la industria mantenga el crecimiento, dinamismo e innovación que la han caracterizado, tanto para la competitividad del país, como para el desarrollo económico.

Remarcó que para este año la feria se desarrolla en paralelo con China LAC, con la asistencia de más de 2,000 personas. Y por primera vez se tiene un país invitado, que es Brasil.

“Solamente el hecho de tener ambos eventos (Expo Logística y China-LAC) en conjunto se ha logrado que tengamos una de las ferias más exitosas en la historia que tenemos organizando este evento”, aseguró.

Mientras que José García, presidente de la Comisión Organizadora de la feria, agregó que “Expo Logística Panamá se ha consolidado como el evento más importante del ramo en Panamá y la región, tengan por seguro que continuaremos adelante con este evento, fortaleciéndolo e innovando, a fin de que repercuta en el desarrollo del sector logístico panameño, el cual es un eje fundamental de nuestro desarrollo como país”.

Indicó que la exposición impulsa el crecimiento de la industria logística en el país y la región, a la vez que permite a los participantes establecer contactos de negocios con representantes de empresas de servicios marítimos, puertos, software y tecnología; así como corredores de aduanas, aerolíneas, agencias de cargas, entre otros.

En lo que respecta a las categorías de expositores, cuentan con tres áreas: servicios de transporte; para operadores logísticos, así como un área de suministros, equipo rodante y tecnología. Adicionalmente, se habilitó un pabellón para gremios e instituciones relacionadas con el sector logístico”.

Por su parte, el secretario nacional encargado de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), Víctor Sánchez Urrutia, manifestó que “Panamá se destaca en el sector logístico a nivel regional. Consciente de ello, la Senacyt, mediante las convocatorias de la Dirección de Innovación Empresarial, desarrolla programas de financiamiento para proyectos innovadores”.

Asimismo ofrece programas de maestrías en cadena de suministro, con el objetivo de formar al talento humano que será el encargado de enfrentar los retos que tiene Panamá como uno de los países líderes del transporte de carga mundial”.

Conferencias

Otro de los principales objetivos de esta feria es la formación y actualización de conocimientos para profesionales del sector logístico y de transporte multimodal. En ese sentido, este año, el ciclo de conferencias estará organizado en cuatro bloques temáticos: desempeño y expectativas del sector logístico en Panamá; temas de actualidad e innovación; desarrollo humano, comunicación y comercio electrónico, así como penetración de nuevos mercados.

Estas conferencias magistrales cuentan con reconocidos especialistas de talla internacional, procedentes de países como Alemania, Argentina, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Panamá y Perú. Se contará con la participación de algunas marcas de Google, SSI Schaefer, Under Armour y The Hispanic Ratail Chamber of Commerce, entre otras.

El horario de entrada a la exhibición es de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. El ciclo de conferencias se realizará en el salón Gran Ancón del Hotel Sheraton, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La feria cuenta con una capacidad para 110 módulos en una sala de exhibición de más de 2,100 metros cuadrados que albergan en la sala Las Totumas del Centro de Convenciones Atlapa a un sinnúmero de empresas expositoras de renombre con productos y servicios orientados al área de tecnología y logística, agentes transitarios, aerolíneas, agencias de cargas, empresas de almacenaje, fabricantes de equipos y maquinaria, entre otros. La exhibición está dirigida a atender las necesidades e intereses de los usuarios de logística, que son prácticamente todas las empresas; importadoras, exportadoras, supermercados y tiendas por departamento; por mencionar algunas.