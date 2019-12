El Banco de Holanda teme que la inacción política agrave la crisis climática

El Banco de Holanda teme que la inacción política pueda contribuir a que los efectos del cambio climático sean más graves y exijan tomar decisiones más drásticas a futuro.

Así lo ha explicado a Efe el director general de Supervisión del Banco de Holanda, Frank Elderson, que cree que la transición a una economía sostenible exige también la definición de unos estándares para que no se incluyan como verdes inversiones que en realidad no lo son.

"Nuestro temor como banco central es que los políticos aplacen demasiado sus decisiones y tomen medidas demasiado tarde y entonces las medidas tendrán que ser más radicales y sus efectos negativos serán peores", ha dicho Elderson.

Ha defendido que tiene que haber políticas globales por parte de los gobiernos y tratados internacionales y en este marco, los supervisores y los bancos centrales tienen un "clarísimo" mandato de actuar, porque la "crisis climática", como la ha llamado, genera riesgos financieros.

Los bancos deben mitigar los riesgos climáticos en la misma medida en que actúan para conjurar el resto de riesgos a los que están expuestos y, en este sentido, la acción adelantada de los supervisores en esta tarea es clave para el sector financiero, porque les permite anticiparse a escenarios de riesgo nuevos y abrir ventanas de oportunidad.

Elderson ha puesto un ejemplo: Hace dos años, el Banco de Holanda pidió información a los bancos sobre sus operaciones en el sector de oficinas porque a partir del 1 de enero de 2023 será obligatoria una certificación de la eficiencia energética.

Un 50 % de los bancos admitió no conocer los cambios que debía acometer el sector (con la consiguiente carga financiera) por lo que la investigación del Banco de Holanda les hizo ver que había un riesgo, del que no eran conscientes y que, por tanto, "no estaban manejando bien".

El ejecutivo del Banco de Holanda, que ha participado este miércoles en una jornada sobre cambio climático organizada por el Banco de España, ha dicho a Efe que el Acuerdo de París debe ahora trasladarse a la legislación europea y después "habrá muchos hitos a partir de los cuales ya no se podrá hace según qué cosas".

A partir de ese momento, la banca y sectores como los seguros y los fondos de inversión "tienen que ser conscientes de que habrá una fecha final (de implementación de las medidas legales) y eso va a afectar a sus inversiones".

Para Elderson hay que mirar también el otro lado de la moneda, que son las oportunidades, porque las entidades financieras tendrán la solución para muchos de los problemas nuevos de los inversores, lo que se traducirá en casos de negocio positivo.

Ha defendido el efecto arrastre que tiene la legislación de las áreas del mundo o países más innovadores en este terreno, porque supone que los bancos internacionales se ven obligados a actuar de acuerdo con esquemas novedosos de gestión del riesgo que luego trasladan a su operativa en el resto de países.

El salto desde una economía "marrón" a otra verde no se producirá de forma abrupta, porque "nadie aboga" por dejar de financiar la primera, pero "cuanto antes haya claridad, antes y de forma más gradual podrá entrar la economía en ese periodo de transición".

Para Elderson, es capital impulsar la concienciación entre los supervisores y los bancos centrales de que el camino a la nueva economía para combatir la crisis climática pasa por considerar los nuevos riesgos y las nuevas oportunidades, no sólo a corto sino también a largo plazo.

En este sentido, ha celebrado que el Banco Central Europeo haya incorporado estos riesgos en su discurso, aunque "el debate acaba de comenzar".

Por último ha considerado "urgente" que se cierre la taxonomía (la definición de qué inversiones son verdes y cuáles no) en la que está trabajando la Comisión Europea, y unas "reglas claras" para evitar uno de los grandes riesgos de esta transición a una economía verde, que es el lavado de imagen verde ("greenwashing" en la terminología ya acuñada en el sector).