La "élite empleada" y los parias de la informalidad

El mercado panameño sigue lastrando un alto índice de informalidad. Hoy casi la mitad de los ocupados panameños no tienen contrato de trabajo o no pagan seguro social. Y siguen aumentando

En medio de la coyuntura por el ajuste del salario mínimo en Panamá, es oportuno reflexionar sobre cuántas personas en realidad están dentro de esquemas salariales oficiales, que pagan y reciben los beneficios de la seguridad social y están amparados bajo el Código de Trabajo.

Hasta agosto, el empleo informal llegó al 44.9%; es decir que cuatro de cada 10 personas que trabajan en Panamá no pagan seguro social o no tienen contrato de trabajo. En números, eran más de 700,000 personas en esta franja hasta agosto.

Incluso, según un análisis de la firma INDESA, el porcentaje de informalidad subió casi 10 puntos desde 2011, cuando empezó a escalar del 36.9% ese año hasta el 44.9% este 2019.

La bifurcación del mercado laboral en Panamá alimenta una especie de economía subterránea, donde si bien muchos 'independientes' no pagan impuestos ni seguro social, también se convierten en presas de un mercado laboral que funciona paralelamente al oficial —y muchas veces con la bendición de los gobiernos de turno—y en donde no tienen derechos ni acceso al crédito formal.

Sin embargo, la etiqueta de la informalidad no siempre está asociada a labores de baja remuneración, casi esclavizantes o 'trabajos que nadie más quiere hacer'. El consultor para temas laborales René Quevedo, explica que muchas personas quedan atrapadas en esta franja de la informalidad porque la misma definición del término, que no ha evolucionado acorde con la tecnología y los tiempos. Así, Quevedo asegura que bajo esos parámetros, la informalidad seguirá aumentando estadísticamente.

¿Quiénes son informales?. Los que no tienen contrato laboral y no pagan seguro social, los independientes que pagan seguro social pero no tienen contrato laboral, los que tienen contrato laboral pero no pagan seguro social, los patronos con menos de cinco trabajadores y esos mismos patronos.

La informalidad es uno de los tantos ingredientes que germinan el disfuncional mercado laboral panameño. El desempleo se disparó a 7.1% este año y el desempleo juvenil roza el 20%.