Hasta noviembre, en la Asamblea figuraban 1,271 personas con el cargo de asistente administrativo. Esto, de ser coherente con las funciones que realizan —o que no realizan—, se traduce en 17 asistentes por diputado o por curul.

La información se desprende del análisis de datos que hace el sitio planillapty.com, una plataforma desarrollada por Erick Gordón bajo el paraguas del programa Abriendo Datos Panamá, impulsado este año por el Centro Internacional de Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).

El buscador se alimenta de información oficial contenida en la base de datos de la planilla estatal de la Contraloría General, cuyo buscador despliega el nombre del funcionario, cargo, salario y fecha de inicio.

Una vez migrados estos datos a Planilla Pty, el buscador desarrollado por Gordón cruza datos y permite analizar en tiempo real, la planilla estatal. Así, otra revelación interesante es que la Presidencia contrató a 1,381 nuevos “ayudantes generales” el día 16 de octubre, o por lo menos así lo establece la fecha de inicio de dichos funcionarios según la Contraloría.

En cuanto a la Asamblea, la planilla general tiene unos 4,558 funcionarios con una media de ingreso mensual de $1,233. De estos, 1,271 figuran como asistentes administrativos, cuya media salarial se ubica en $1,500.00.

A nivel macro, en el Gobierno Central había 195,224 funcionarios contratados hasta el 30 de noviembre, lo que representa un desembolso de $291 millones mensuales, con una media salarial de $1,351 mensuales.

El aumento de la planilla en el gobierno de la austeridad

El ministerio con mayor cantidad de funcionarios es el Ministerio de Educación (63,000). Le siguen la Caja de Seguro Social (34,000); el Ministerio de Seguridad Pública (31,000) y el Ministerio de Salud (17,000).

En todo el Gobierno Central había hasta el 30 de noviembre unos 195,224 funcionarios, lo que representa un desembolso estatal de $291 millones mensuales, según la data más reciente alojada en el sitio Planilla PTY.

Sin embargo, en dicho buscador no se contempla la planilla de entidades descentralizadas, las del Sector Público No Financiero como Tocumen, ENA y Etesa y el sector público financiero (Banco Nacional, Caja de Ahorros, etc).

A nivel macro, la planilla del sector público incluyendo el Gobierno Central y el sector descentralizado constaba de 237,084 funcionarios hasta septiembre, con base en el informe de planilla estatal de la Contraloría General. El sueldo bruto mensual era de $351.8 millones.

El total de funcionarios se descomponen en 215,928 permanentes y 21,156 eventuales. Y hasta septiembre, había 83,721 empleados en el Sector Descentralizado.

Actualmente la planilla consta de 84 entidades conformadas de la siguiente manera: 25 del Gobierno Central, 37 instituciones descentralizadas, 14 empresas públicas y 8 intermediarios financieros. Se excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, los patronatos y los municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento.

Igualmente se excluyen los pagos por horas extras, vigencias expiradas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión.

Hallazgos

Otra tendencia a resaltar que se extrae del informe de Contraloría es que a pesar de la adición de 1,131 funcionarios nuevos entre agosto y septiembre de este año, el sueldo bruto disminuyó en 0.1%, sacrificando $1.2 millones de la partida para empleados permanentes para inyectar $968 mil a empleados eventuales.

Esto denotaría que la vieja práctica de 'pagar' favores de campaña política con nombramientos en el gobierno no ha cesado, sino que —por la austeridad— solo bajaron de calidad: de permanentes a eventuales.