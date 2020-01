Colombia hace nueva emisión de bonos globales por 1.843 millones de dólares

El Gobierno colombiano hizo una emisión de bonos globales por 1.843 millones de dólares en dos operaciones en los mercados internacionales y sustituyó otros títulos por 514 millones de dólares, con vencimiento en 2021, para mejorar el perfil de su deuda, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda.

En la principal operación el país emitió un nuevo Bono Global 2030 por 1.543 millones de dólares y en otra reabrió la oferta del Bono Global 2049 por 300 millones de dólares, "cubriendo la mayor parte del plan de emisiones externas de 2020 a condiciones favorables de mercado".

Según un comunicado del Ministerio de Hacienda, las emisiones recibieron órdenes de compra por 7.400 millones de dólares, es decir 4,5 veces el monto emitido, lo que consideró una prueba de "la confianza de los mercados en la economía colombiana y la creciente diversificación de la base de inversionistas".

El Bono Global 2030 alcanzó un cupón de 3,00 % y un "spread" (diferencia) sobre papeles similares del Tesoro de Estados Unidos de 135 puntos.

En la reapertura del Bono Global 2049 la tasa de rendimiento fue de 3,968 % y el "spread" de 173 puntos sobre los títulos de referencia del Tesoro estadounidense.

"La nación logró que las dos operaciones se realizaran a las tasas de interés más bajas de los últimos siete años en sus respectivas referencias, contribuyendo así a una reducción de 11 puntos básicos en el cupón promedio de la deuda externa", agregó el comunicado.

En una tercera operación, Colombia sustituyó 514 millones de dólares del Bono Global 2021 por títulos con vencimiento a 10 y 30 años, lo que evita que el país tenga que refinanciar esa obligación marcada para el año próximo.

En las emisiones de deuda actuaron como agentes colocadores el BBVA Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC., y el Scotia Capital (USA) Inc., mientras que los compradores fueron inversores de Estados Unidos, Oriente Medio, Latinoamérica y Asia.

"Los excelentes resultados de estas operaciones son una señal de confianza por parte de los mercados internacionales en el desempeño de la economía colombiana, la consistencia de las políticas fiscales y la solidez de nuestras instituciones", manifestó el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias, citado en el comunicado.