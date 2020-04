Gobierno exceptuará uso de equipo fiscal mientras dure el estado de emergencia

El Ministerio de Economía y Finanzas informó este martes de nuevas medidas en materia tributaria, en medio de la crisis por el brote de COVID-19.

De acuerdo con la Resolución No.201-2406, publicado este martes en Gaceta Oficial, por la crisis se exceptuará temporalmente el uso del equipo fiscal o cualquier otro sistema de facturación para "ciertos contribuyentes" que "no puedan hacer uso de de dichos equipos o sistemas que reposen en los establecimientos comerciales u oficinas de negocios".

El documento, que cuenta con la firma del Director General de ingresos, Publio de Gracia, establece que los contribuyentes exceptuados del uso de los equipos fiscales igual tendrán que presentar la documentación equivalente, ya sea con facturas manuales o preimpresas.

La resolución indica además que la medida no aplicará para las personas naturales y jurídicas que se mantengan desarrollando actividades de manera ininterrumpidas en el marco de los Decretos Ejecutivos No. 507 de 24 de marzo de 2020 y el No. 500 de 19 de marzo de 2020; que ordena el cierre temporal de establecimientos comerciales con excepciones de empresas vitales como las de medicamentos, distribución de alimentos, entre otras.

La medida empezó a regir a partir de este martes y se mantendrá mientras dure el estado de emergencia.