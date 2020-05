Camioneros se mantienen en paro y piden análisis de acuerdo

Los cientos de camioneros que se encuentran varados en las fronteras entre Panamá y Costa Rica se mantienen en paro, pese a que ayer ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo binacional para permitir la movilización del transporte de carga por territorio tico, como parte de un plan piloto para facilitar el comercio intrarregional mientras dure la pandemia del Covid-19.

La medida obedece a que el acuerdo binacional logrado no llenó las expectativas. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Manuel Levigion, de Transportistas Unitarios de Panamá, explicó que la medida obedece a que el acuerdo binacional logrado no llenó las expectativas, por lo que solicitaron un diálogo con las autoridades competentes para analizarlo a profundidad.

Indicó que otra de las razones que los mantiene descontentos es que hasta este momento ninguna autoridad del Gobierno panameño se les ha acercado para conversar y darles a conocer oficialmente lo que se acordó en estas reuniones.

“La medida de paro no se va a levantar, porque todavía no hemos escuchado ningún acuerdo ni ninguna respuesta por parte del Gobierno panameño. Solo hemos escuchado extraoficialmente un comunicado que mandó el Gobierno donde dice que se llegó a una negociación. Así que nos vamos a mantener aquí esperando a que el Gobierno se manifieste y se comunique para ver qué puntos de los que les mandamos, negociaron. Solicitamos al Ministerio de Comercio e Industrias y a la Autoridad de Aduanas un diálogo”, dijo Levigion.

Explicó que el lunes, tras empezar a regir los decretos de Costa Rica que restringieron la entrada al país, las autoridades les solicitaron plantear algunos puntos y ellos expusieron cinco para que se negociaran con el Gobierno costarricense, pero ayer en la mañana Aduanas les pidió reducirlos y exponer los más urgentes, por lo que les enviaron tres.

El transportista destacó que el punto principal que plantearon es que traigan “urgentemente” a Panamá a los transportistas que están varados en Centroamérica, y a los tres panameños enfermos con Covid-19, sin embargo, hasta el momento desconocen con exactitud lo acordado.

“Estamos a la espera de que el Gobierno nos mande por escrito los puntos que se acordaron para analizar si es factible para nosotros transitar en Costa Rica y si nos ayudan en algo. Entonces veríamos qué hacemos con el paro y si es que lo levantamos o seguimos en pie aquí”, remarcó.

Ayer, a primeras horas de la noche, en un comunicado escueto, el Gobierno dio a conocer el acuerdo en donde se establecieron algunos parámetros para que se cumplieran las medidas de bioseguridad y con esto permitir que la carga de alimentos, medicamentos, entre otros productos, se pueda transportar. Ante ello, Levigion insistió que se tienen que “discutir”, pero “estamos esperando que el Gobierno se manifieste”.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias, durante la reunión también se estableció un acuerdo que contempla mejores condiciones en materia de salud y seguridad para los transportistas de carga panameños, y garantizar el abastecimiento de alimentos y medicamentos. “El Gobierno Nacional está optimista con lo pactado, ya que facilitará el flujo de mercancía y el comercio regional, en un periodo tan sensitivo en materia sanitaria. De hecho, este acuerdo incluye el establecimiento de rutas controladas, trazabilidad y el uso de paradas autorizadas, así como un seguimiento estricto de los lineamientos de salud por parte de las autoridades del hermano país costarricense", detalló Ramón Martínez, titular de esta cartera.

El ministro reiteró que “nuestros países ven como algo imperativo buscar soluciones temporales que puedan adaptarse a las circunstancias sanitarias y comerciales, pero de implementación rápida para hacer que los congestionamientos en frontera vayan reduciéndose”.

De acuerdo con la Autoridad de Aduanas, en la modificación de las medidas de impedimento de entrada a los transportistas panameños se estableció la fijación de un total de setenta y dos (72) horas, de las cuales cuarenta y ocho (48) horas corresponden al tiempo en recinto para cargar o descargar. (debe mantener un personal de vigilancia epidemiológica en cada recinto para supervisión); en la frontera de Paso Canoas se deberán seguir los protocolos sanitarios, que son: a) Toma de temperatura por personal sanitario, b) personal de salud realizará una indagatoria en materia de salud al conductor, c) el conductor debe mantener todas las medidas de higiene y material de cuidado preventivo, d) no debe tener síntomas. En caso de tener síntomas, no se permitirá la entrada al territorio de Costa Rica, e) se evaluará la realización o no de pruebas en sitio por personal sanitario, entre otros aspectos.