Segunda fase de la 'moratoria', llegó el momento de pagar

El gobierno aprobó una serie de estímulos y facilidades, sin embargo, sin movilización no funcionan.

Ante el inicio de la segunda fase del paquete de medidas bancarias o mejor conocida como "moratoria", el próximo 1 de julio, los clientes deberán contactar a sus entidades financieras, para conocer la condición de su compromiso y acordar la solución temporal. Sin embargo, la medida sigue favoreciendo a la banca y no a los clientes.

Para el economista, William Hughes, la moratoria nunca ha existido, pues en el acuerdo alcanzado por el Gobierno beneficia solo a la banca. "Llegó el momento de pagar, eso es lo que la banca está diciendo, pero eso lo permitieron las autoridades al modificar el artículo 4 del 2013, que incluía la suspensión del reconocimiento del ingreso por intereses, debido a insolvencia del cliente. En otras palabras se suspendía todo tipo de pago, pero aquí (Panamá) se cobran los intereses".

"La ciudadanía reclamaba una moratoria; no obstante, no fue lo que realmente recibió sino fue la figura de préstamos modificados, que es lo que comenzará a regir en julio, cuando una supuesta negociación bilateral comience, pues al final el banco es quien le dirá al cliente cuánto pagar y por qué tiempo, no es el cliente el que tiene la palabra en esta decisión que es realmente, unilateral", afirmó el también catedrático de la Universidad de Panamá.

La posición de Hughes no es ajena a la del exalcalde del distrito de Panamá y panameñista, José Isabel Blandón quien tuitió "Se necesita que el Gobierno explique el significado del comunicado de la Asociación Bancaria, que ya asume que la crisis habrá terminado el 1 de julio y tendremos que empezar a ponernos al día en un tiempo máximo de 6 meses #MoratoriaALoNito el documento firmado que nunca vimos".

Se necesita que el Gobierno explique el significado del comunicado de la Asociación Bancaria, que ya asume que la crisis habrá terminado el 1 de julio y tendremos que empezar a ponernos al día en un tiempo máximo de 6 meses #MoratoriaALoNito el documento firmado que nunca vimos. pic.twitter.com/1PXf4ucKA3 — José Isabel Blandón (@BlandonJose) June 8, 2020

El acuerdo logrando por el Ejecutivo y la banca era establecer moratoria hasta el 31 de diciembre de 2020 para: hipotecas (préstamos residenciales), préstamos personales, a la pequeña y mediana empresa, al sector agropecuario, comerciales, al sector transporte, de autos y tarjetas de crédito.

En su momento, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen manifestó: “Estas medidas protegen los ahorros de todos los panameños y permiten que nuestro sistema bancario continúe en pie. Se trata del centro bancario más importante de región que mantiene 26 mil empleos directos”, señaló. Destacó que la banca será un aliado fundamental en la construcción de la nueva normalidad, de ahí vendrá el financiamiento para levantar los negocios afectados, los recursos para impulsar la creación de empleos y reactivar la economía una vez hayamos atravesado esta tormenta".

La Asociación de Bancos de Panamá (ABP) informó este lunes que desde el inicio de la emergencia por el Covid-19, los bancos trabajaron para implementar medidas voluntarias de alivio financiero de forma automática a los clientes afectados económicamente por las medidas de lucha contra la pandemia.

En el primer paquete de medidas, anunciadas en marzo, con efecto para los meses de abril, mayo y junio, se beneficiaron más de 896 mil clientes, tanto personas naturales, como empresas de distintos tamaños y de diversos sectores.

La segunda fase se ajusta a la nueva realidad, por lo que la banca deberá fortalecer los canales digitales —banca en línea y sitios web— así como, continuar ofreciendo soluciones temporales a los clientes que han sido afectados por la pandemia. Para ello, la ABP sugiere:

Las soluciones temporales a partir del mes de julio tendrán un plazo de hasta 180 días. Cada banco determinará, según las características del caso, el plazo correspondiente para cada cliente.

Los bancos podrán revisar los términos y condiciones de los préstamos, incluyendo tarjetas de crédito, lo cual les permitirá pactar y otorgar periodos cortos de gracia prorrogables de acuerdo con el estado económico de cada cliente.

Cada banco tiene definidas sus propias medidas de solución y los requisitos necesarios para este proceso, actuando siempre en apego a lo que exige la ley y la Solidaridad.

"Hacemos un llamado responsable a todos los clientes para que, a partir de este momento, contacten a su banco, por teléfono, banca en línea, o el medio a su alcance, para conversar sobre su situación y evaluar las soluciones temporales que podrían aplicarse", destacó el documento.

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP explicó "Lo importante es enfatizar al llamado de que el cliente se ponga en contacto con su banco para ver en qué condición está su compromiso. Hay voluntad de la banca de ayudar, pero el tipo de soluciones, términos y condiciones serán definidas por con el banco".

La banca reiteró el llamado a la solidaridad de aquellas personas y empresas, que pueden cumplir con sus compromisos de todo tipo, incluyendo el pago de sus préstamos.