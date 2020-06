Integración de las dimensiones del desarrollo sostenible a las nuevas tareas de la extensión universitaria

En el imaginario de las nuevas tareas de la extensión universitaria, en un ambiente más virtual, el análisis de nuestra razón de ser debe ir encaminado a constituirse en el puente de articulación de las experiencias prácticas y la gestión del conocimiento, que se deriva de ellas. El sentido social que desarrollan nuestros estudiantes, a través de esa interacción de UDELAS con la sociedad, no puede de ninguna forma bajar la intensidad en la agenda de formación de ellos, al menos en lo que resta del año 2020, al dar cumplimiento a las recomendaciones de distanciamiento físico.

Hemos trabajado, hasta ahora, bajo una estructura que nos ha permitido proyectar nuestras funciones de forma ordenada y generando equipos especializados en las diferentes áreas temáticas de la universidad, fundamentalmente aglutinadas en el eje de salud y ciencias médicas y en el eje de educación y desarrollo humano. Se trata de equipos que tienen una fuerza de trabajo extensionista muy arraigada, y que han dado muestra de estar preparados para asumir las nuevas condiciones de teletrabajo, sin abandonar el principio clave de la labor extensionista, que es tener una vinculación con la sociedad, es decir, con sus necesidades e intereses particulares, dependiendo de la ubicación de nuestras sedes regionales.

Poner la experiencia práctica acumulada de los procesos de innovación social implementados, no solo como co-operadores del sistema de gestión pública, sino como garantes de la sistematización y organización de observatorios sociales, de modo tal que nos permitan ser parte del proceso; pero al mismo tiempo, dar cuenta de cómo cambia la realidad panameña, para que haya un ciclo de recambio de estrategias, una vez aplicadas las metodologías científicas necesarias para renovar las ideas, y con ello las estrategias, y no eternizar las medidas que no funcionan para resolver los problemas que nos aquejan.

Vincularnos en acciones de gestión, organización y difusión del conocimiento. Este es el rol que nos demanda la sociedad; ser el espacio donde se encuentra información, ser el espacio de renovar el conocimiento, pero, sobre todo, ser el espacio donde discutir trans-multi-inter-disciplinariamente las interacciones de las dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales que son parte del concepto de desarrollo sostenible que se acuñó en la Convención Ambiental de Río de Janeiro, ya hace 50 años; y que más que llevarnos a resolver los problemas de nuestra relación con la naturaleza, redefiniendo nuevos parámetros para construir el medio ambiente, ha agravado los problemas a nivel global y con una carga de conectividad geoespacial, como la globalización misma, y la mejor muestra de ello es esta pandemia de Covid-19.

Será la vinculación de estas dimensiones del desarrollo, con las nuevas tareas de la extensión universitaria, las que nos lleven a nutrir las capacidades cognitivas y la libertad de espíritu para la creatividad, por parte de todos los actores sociales convocados a formas de vinculación entre la experiencia práctica desde cada una de las cosmovisiones de los pueblos que conforman el istmo panameño y el pensamiento científico y sistémico, de manera que encontremos los límites de sostenibilidad de los recursos, que hoy usamos, y que su calidad y cantidad futura definirá los términos del desarrollo de las futuras generaciones, y las condiciones de la existencia misma de la vida, a escala planetaria.

Coordinadora del Programa de Trabajo Comunitario y Ambiente en UDELAS