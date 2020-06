¿Cómo se calcula el score o puntaje de crédito con la moratoria y ajustes de pago?

El score es un valor estadístico que intenta predecir el comportamiento de pago futuro de una persona y no es una calificación del individuo en particular, de acuerdo con la APC.

Con la crisis económica ocasionada por las restricciones de la pandemia del Covid-19, muchas personas han visto afectados sus ingresos y recurrido a los planes de alivio financiero ofrecidos por los distintos agentes económicos. En ese contexto, surge la consulta sobre cómo se realiza el cálculo del score o puntaje de crédito para aquellos ciudadanos que se han acogido a algún tipo de moratoria o modificación en sus condiciones de pago, y los que han mantenido sus pagos al día.

En ese sentido, la Asociación Panameña de Crédito (APC) informó que el score o puntaje de crédito se genera a través de una fórmula estadística-matemática, que toma en cuenta múltiples variables y utiliza información histórica de la base de datos provista por el Sistema de Referencias de Crédito de APC correspondiente a los últimos 12 meses, para lo cual se emplean estándares mundialmente aprobados en la modelación de scores, ajustados a las mejores prácticas y la realidad del mercado panameño.

Explicó que el score no depende únicamente de la variable de mora, sino también de características como: monto del endeudamiento, actividad en las referencias, productos activos o cancelados, tipos de crédito, diversidad de créditos, porcentaje de consumo de límites, antigüedad de la deuda, periodo de pago, entre muchos otros relacionados con cada consumidor. Por lo anterior, dijo que es de esperar algún tipo de variación en el score, incluso manteniendo la mora congelada al mes de febrero 2020, puesto que no es la única variable que maneja la fórmula para arrojar el puntaje.

Añadió, además, que el score de APC no utiliza variables sociodemográficas (sexo, edad, lugar de residencia, nivel de educación, estado civil, nacionalidad, entre otros), por lo que su resultado es totalmente objetivo y relacionado únicamente con la información sobre el comportamiento y condiciones de pago de consumidores o clientes que cada agente económico reporta y actualiza en el Sistema de Referencias de Crédito de APC. Cada agente económico es responsable por la información que suministra sobre sus clientes o consumidores finales.

Para la APC, es importante señalar que el score es un valor estadístico que intenta predecir el comportamiento de pago futuro de una persona y no es una calificación del individuo en particular, por lo que se debe manejar como uno y no el único factor a considerar para el otorgamiento de facilidades de crédito o financiamiento.

Recordó a los consumidores podrán tener acceso a suscore y su actualización mensual, a través de la aplicación “TuIntelidat” que, como apoyo a la población en general, APC está ofreciendo de forma gratuita durante los meses de junio, julio y agosto, en los centros de atención habilitados en el piso 17 de la torre Plaza Banco General, ubicada en calle 50, diagonal a Panafoto y dentro del super 99 de San Mateo en David, Chiriquí, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.