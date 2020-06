Compañías tecnológicas lideran lista de las empresas más innovadoras de 2020

La consultora The Boston Consulting Group (BCG) publicó el ranking de “Las 50 Compañías más innovadoras de 2020” (The 50 Most Innovative Companies of 2020).

Dentro del “top ten” de las empresas más innovadoras a largo tiempo del 2020 están varias de las compañías tecnológicas más importantes del mundo.

La lista de las empresas más innovadoras la encabeza Apple, Alphabet/Google, Amazon, Microsoft, Samsung, Huawei, Alibaba, IBM, Sony, Facebook, respectivamente.

La clasificación de BCG se basa en gran medida en un sondeo realizado a 2,500 ejecutivos de innovación global (nivel de 63% C, 37% de vicepresidente senior o vicepresidente) que fueron encuestados desde agosto de 2019 hasta octubre de 2019.

En el trabajo se evaluó el rendimiento de las empresas en cuatro dimensiones y luego tomó un promedio de puntajes normalizados para calcular la clasificación general.

Las cuatro dimensiones en las que fueron medidas las empresas encuestadas son: Global Mindshare, visualización de los colegas en la industria, interrupción de la industria y creación de valor.

La dimensión de Global Mindshare se refiere al número de votos emitidos por los 2,500 ejecutivos de innovación.

La visualización de los colegas en la industria es el número de votos recibidos de ejecutivos de la propia industria de una empresa.

La interrupción de la industria midió el índice de diversidad (Herfindahl-Hirschman) de acuerdo con los votos de todas las industrias.

Y la creación de valor tomó en cuenta el TSR (Total Shareholder Retur o Total Shareholder Retur), que incluye recompras de acciones desde enero de 2017 hasta diciembre de 2019, un promedio de tres año.

Entre otras de las empresas que también figuran en el ranking están: Tesla, Cisco Systems, Walmart, Tencent, HP Inc., Nike, Heflix, LG Electronics, Intel, Dell, Siemens, Target, Philips, Xiaomi, Oracle, en su orden respectivo.

A estas le siguen Johnson & Johnson, SAP, Adidas, Hitachi, Costco, JD.com, Volkswagen, Bosch, Airbus, Salesforce, JPMorgan Chase, Uber, Bayer, Procter & Gamble, Royal Dutch Shell, Toyota, Nestlé, ABB, 3M, Unilever, FCA, Novartis, Coca Cola, Volvo y MacDonald’s.