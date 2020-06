'E-commerce', lo que debes considerar antes de empezar

Cuando busques un proveedor de servicios, debe tener la capacidad no solo de desarrollar la tienda, sino también de entender las necesidades de tu negocio

Sin lugar a dudas, una de las pocas cosas positivas que nos ha dejado esta pandemia es el crecimiento acelerado del comercio electrónico en Panamá. Sin embargo, esto se ha convertido en el dolor de cabeza de muchas empresas que no estaban preparadas.

Y sí, estamos en la era de la transformación digital, automatizaciones, compras en línea, etc. De cara al usuario todo se ve más fácil y rápido, pero detrás de todo buen servicio digital hay una serie de procesos y esfuerzos que deben ser llevados casi a la perfección para que un cliente quede satisfecho.

A continuación les comparto algunos conceptos que pudieran ser útiles para quienes estén pensando en empezar o hacer crecer su negocio digital:

Hacer 'e-commerce' no es hacer una página web

Usualmente cuando se habla de e-commerce, el foco del proyecto es siempre el desarrollo de la página web, sin embargo, no pierdas de vista que para que tu negocio digital sea exitoso debes tomar en cuenta el funcionamiento correcto de las demás variables necesarias (como inventario, operaciones, logística, contabilidad, mercadeo, compras, y cualquier otra que aplique a tu modelo de negocio).

Cuando busques un proveedor de servicios, este debe tener la capacidad no solo de desarrollar la tienda, sino también de entender las necesidades de tu negocio y guiarte por el camino ideal de transformación que ayudará tanto a tu empresa, como a tu cliente, a generar una relación estable y duradera.

Si has construido tu negocio con amor y esfuerzo para dar su mejor versión al público, ¿por qué harías lo contrario con la versión digital?

Tu negocio también puede crecer en digital

Cualquiera que sea tu producto o servicio, la clave está en entender el mercado y aplicar las estrategias digitales correctas para ampliar tu audiencia y multiplicar las ventas.

Con esto intento decirte que, sin importar de qué se trate tu empresa, el e-commerce no está atado a una tienda en línea per se, sino a la comercialización en general de cualquier producto o servicio.

Desde un taller automotriz, un consultorio médico o una lavandería, la clave está en saber dirigir la atención digital de la audiencia y convertirla en cliente potencial.

Tu negocio digital es mercadeo

Si no hay ventas, no importa qué vendas. Tu tienda en línea necesita estrategias efectivas de mercadeo para dar a conocer lo que ofreces, no solo al momento de lanzar, sino al momento de cerrar la venta, retener y volver a traer clientes al embudo de conversión.

La única forma real de escalar un negocio digital (y físico) es invirtiendo tiempo, esfuerzo, y eventualmente, dinero.

Abrir un local y dejar las ventas a la suerte de la gente que pase por este, reduciría significativamente tus probabilidades de éxito, y aún si diera algún resultado, nunca sería suficiente para escalar tus ventas al siguiente nivel.

Lo mismo pasa con una tienda en línea, si está bien desarrollada es posible que reciba algunas visitas basadas en búsquedas orgánicas en Google, redes sociales, familiares o conocidos, pero incluso eso conlleva un esfuerzo y eventualmente deberás invertir en pauta para aumentar tu tráfico.

Asegúrate siempre de tener claro lo que te cuesta adquirir un cliente para hacer una estrategia óptima y saludable.

Pretender ganar miles de dólares sin gastar o gastando lo mínimo, es una utopía.

Piensa como tu cliente

Por último y no menos importante, nunca olvides que así como el comercio tradicional se trata sobre satisfacer al cliente para que regrese y hable bien de tu negocio, en comercio electrónico aplica exactamente la misma regla.

No diseñes una experiencia digital pensando solo en ti y en lo que a ti te gusta; intenta construir pensando en lo que significa para tu cliente una experiencia cómoda y fácil.

Llegó el momento de superar ese e-commerce criollo que nos mantuvo atrasados por tanto tiempo bajo el falso argumento de que el cliente aún no estaba listo. Hagamos las cosas bien, y el cliente dirá presente.

El autor es fundador de Meat House Panamá y Simplify Ecommerce.