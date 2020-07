La cultura de cumplimiento es el futuro de los negocios: Tabaré Albarracini

Desde hace algunos años y tras la aparición de los Panamá Papers, Panamá ha sido catalogado como un país poco transparente y que promueve la corrupción, una situación que ha venido afectando su imagen y no lo deja escapar de las temidas listas grises y negras de los países y jurisdicciones poco cumplidores de los estándares internacionales de la Unión Europea, a pesar de los esfuerzos.

Tabaré Albarracini, presidente de World Compliance Association (WCA), capítulo de Panamá. Cedida

En una entrevista con La Estrella de Panamá, Tabaré Albarracini, presidente de World Compliance Association (WCA), capítulo de Panamá, señaló que las falencias que ha tenido el país en materia de cumplimiento, se deben a que no todos los sectores han adoptado una cultura que respalde este principio, y cuando los organismos evalúan al país, los pocos esfuerzos que se han hecho no logran el suficiente peso como para que no vuelva a ser incluido en esas listas discriminatorias que tanto lo afectan.

“De acuerdo con los estándares internacionales, las empresas públicas y privadas deben tener una misma cultura de cumplimiento para hacer un negocio, pero en Panamá, no todos los sectores lo han estado siguiendo. Prácticamente, el cumplimiento ya es el futuro de los negocios”, sostuvo Albarracini, quien informó que precisamente la WCA, capítulo de Panamá, tiene entre sus objetivos generar una “cultura de cumplimiento” que le permita al istmo cambiar la percepción negativa que se tiene ante los ojos del mundo.

Aunque reconoció que hay ocasiones en que los mismos programas de cumplimiento pueden hacer que se “cierren” las puertas a la hora de realizar algunos negocios, en el caso de Panamá, específicamente, como constantemente lo incluyen en las listas discriminatorias, lo que podría suceder es que la cultura de cumplimiento ayude a salir de las mismas de una manera más rápida.

“La idea es hacerle entender a todos los sectores la importancia del cumplimiento para justamente tener mejores negocios y poder salir de las listas”, afirmó .

“El sector no financiero, justamente con la Superintendencia de Sujetos No Financieros probablemente va a ser el más difícil, no porque no quiera, sino porque es algo nuevo para este”, precisó.

Subrayó que están conscientes de que todo esto conlleva un presupuesto que debe tener la Superintendencia para fiscalizar y supervisar a los sujetos obligados, sin embargo, es una cultura que hay que difundir. Es necesario “que las empresas entiendan que el cumplimiento no es un enemigo, ni es un gasto, sino una inversión”, matizó.

Albarracini comentó que aunque la organización tiene sus orígenes en Europa, ve como positivo para Panamá que un capítulo suyo se haya instalado aquí, además, “como participan miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es más fácil que vean lo que se está haciendo en el país en materia de cumplimiento”, afirmó.

La Asociación, que nació en España, también tiene capítulos en Argentina, Colombia, México, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, entre otros.

A juicio de Albarracini, en los últimos años, Panamá ha avanzado sobre todo en el sector financiero, pero lamentablemente termina golpeado por otros sectores que no van a la par y no miran si la banca local está fortalecida o si tiene una cultura de cumplimiento y “es un poco frustrante para este sector que hace todos los esfuerzos para salir de las listas, que nos sigan incluyendo porque los demás no cumplen”, recalcó.

Objetivos

Albarracini adelantó a este diario que dentro de los objetivos de WCA está desarrollar un observatorio de cumplimiento que permitirá recaudar datos de todos los sectores para sacar un índice específico de cumplimiento en Panamá. “Hay algunos sondeos que se han hecho a nivel internacional, que hablan de que estamos atrasados en los programas de implementación”, expresó.

En esta línea, manifestó estar consiente de que “en el sector financiero el país sí está muy bien (el cumplimiento de los estándares internacionales), pero en los demás sectores, específicamente, en el público, esto es inexistente”.

Explicó que con el observatorio, precisamente lo que se busca es ayudar a determinar exactamente los puntos en los que Panamá está deficiente.

Insistió en la importancia de que se difunda la cultura de cumplimiento y que se entienda que el programa permite el financiamiento a créditos y negocios internacionales; y que incluso en otros países se necesita tener programas de cumplimiento para licitar, y añadió que hay que difundir esta cultura desde lo académico en todas las carreras afines, como abogacía, contabilidad y administración de empresas.

“Prácticamente mucha gente se ha dedicado al cumplimiento después de que se gradúan en sus respectivas carreras y es cuando entonces empiezan a practicarlo, pero no hay algo previo que te diga durante tu carrera, que existe este mundo”, acotó.

También anunció que para este 14 de julio estarán apoyando un evento de Transparencia Internacional donde, precisamente, se abordarán los efectos de la pandemia y la corrupción. “La pandemia ha provocado que muchos sectores hayan disminuido sus controles, y justamente el cumplimiento tiene que ver con los controles previos a la hora de hacer negocios, los cuales se han disminuido considerablemente y ciertas organizaciones criminales pueden tomar ventaja para actos delictivos o corrupción”, puntualizó.