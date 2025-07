Frente a Cobolli, Djokovic resbaló cerca del final del partido , afectando su pierna derecha por el impacto que al final no tuvo mayores consecuencias y pudo terminar el partido. Sin embargo, en la entrevista post partido, el serbio afirmó que podría resentirse más tarde por el resbalón.

“Veamos. Espero que en las próximas 24, 48 horas la gravedad de lo que se vio en la pista y lo que sucedió no sea tan mala, que pueda jugar lo mejor posible y sin dolor en dos días”, dijo el serbio.

“Fue una caída desagradable. Muy incómoda. Eso pasa en el césped. He tenido bastantes de esas a lo largo de mi carrera en las pistas de hierba. Obviamente, mi cuerpo no es el mismo hoy que antes, así que supongo que el impacto o efecto real de lo que sucedió lo sentiré mañana (por el jueves)”.

Así como lo estimó Djokovic, se cumplió. El actual número seis mejor del planeta decidió no entrenarse previo al enfrentamiento contra Sinner este viernes 11 de julio. Si bien es cierto no se sabe si fue por problemas físicos, pero lo que indican varios medios es que no se ejercitó previo a las semifinales.