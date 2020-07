Minsa contratará más médicos intensivistas ante el aumento exponencial del covid-19

El ministro de Salud, Luis Sucre, anunció hoy que contratarán especialistas médicos para reforzar el equipo médico existente en los hospitales de Panamá debido a que la situación que están enfrentando actualmente con el recurso humano es muy “difícil”.

En un recorrido por corregimientos con más casos de covid-19, Sucre señaló que se requiere principalmente la contratación de médicos intensivistas y que incluso se está analizando la posibilidad de traerlos de otros países, ante el crecimiento exponencial del virus en el país.

“La situación con el personal no es fácil para nada, es complicada, porque tenemos un recurso humano preparado para cuidados intensivos escaso. Ya no tenemos más profesionales y es por eso que estamos haciendo los trámites para traer recurso humano especialista de los que no tenemos en el país”, afirmó Sucre, quien aclaró que médicos generales sí hay en Panamá.

En ese sentido, solicitó a los médicos que reúnan los requerimientos para que se acerquen al Ministerio de Salud con sus currículos “para contratarlos de manera inmediata”.

“Tenemos un recurso humano agotado que tengo que ver cómo lo voy relevando. Pero además estamos viendo para traerlo de afuera”, recalcó el titular de Salud.

Indicó que además de la búsqueda de personal médico especializado también se está aumentando el número de camas de cuidados intensivos y comprando el antiviral remdesivir para poder aplicarlo rápidamente a los pacientes y así evitar que se sigan complicando.

Estudios confirman que el remdesivir, tiene resultados positivos para inhibir el Covid-19 y ayudar a pacientes a curarse.

Datos publicados en medios internacionales precisan que el antiviral ya ha ayudado a algunos pacientes en pruebas; y se ha aplicao en enfermos con coronavirus en China, Estados Unidos y Francia.

Su efecto impide que el virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de la covid-19, se replique en el cuerpo humano.

El antiviral fue fabricado hace años por Gilead Sciences para combatir el ébola, pero tuvo un impacto poco efectivo.

Sin embargo, Sucre sostuvo que están viendo cómo pueden comprar todo lo posible para tener reservas y garantizarle al equipo de recurso humano que tenga los elementos para poder trabajar seguros debido a que "en el entorno mundial hay una lucha de protección individual".

“Estamos haciendo inventarios en todas las empresas y tratando de comprar lo que tengamos a mano e inclusive estamos haciendo contactos con otros países”, para intercambiar opiniones y conocimientos, subrayó Sucre, quien insistió en que “esta situación no es fácil para nadie, lo estamos viendo a nivel mundial”.