Mary Carmen Barrios aspira a la presidencia de la Cámara Marítima de Panamá

Con más de 20 años de experiencia en el sector marítimo y logístico de Panamá y el mundo, Mary Carmen Barrios anunció la aspiración de ocupar la presidencia de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), para el periodo 2020-2021.

“Aspiro a ser la presidente de la Cámara Marítima para liderar en conjunto con los miembros, un proyecto de renovación e integración que nos permita hacerle frente a los retos actuales, logrando sostenibilidad y una mayor competitividad para nuestra industria”, comentó Barrios.

La ejecutiva inició su carrera profesional en el puerto de Manzanillo en Colón, ocupó diversas posiciones entre las se destacan: gerente de Operaciones, gerente de Servicio al Cliente, asistente a la Vicepresidencia de Mercadeo y asistente del Administrador del Puerto.

“Por más de 20 años he laborado en el sector marítimo local e internacional, he sido testigo del trabajo y esfuerzo de hombres y mujeres que han engrandecido a nuestro país”, afirmó.

Actualmente, es Head of Port and Cargo Operations Latin America para el líder global en carga Roll On/Roll Off, Wallenius Wilhelmsen Ocean. Está a cargo de supervisar la operación de puertos, agencias y terminales desde México hasta Argentina, incluyendo las islas de El Caribe.

Se unió al Grupo Wallenius Wilhelmsen en el 2005 como gerente de Operaciones para Panamá, asumiendo la responsabilidad de abrir la oficina en Manzanillo. En 2010 fue promovida como gerente general del grupo para América Latina.