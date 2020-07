MEF presentó a la Asamblea propuesta de presupuesto 2021, en base a un crecimiento del 4%

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó hoy en la Asamblea Nacional el proyecto del presupuesto general del Estado para el Año Fiscal 2021, confirmó el director Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos González.

El presupuesto para el próximo año, aprobado la noche de este miércoles 29 de julio en el Consejo de Gabinete asciende a $24,088.9 millones, con un incremento moderado del 3.3%, con relación al del año 2020 que fue de $23, 322.4 millones.

“El presupuesto aprobado en el Consejo de Gabinete por unanimidad asciende a $24,088.9 millones que comparado con el presupuesto de ley 2020 aprobado, representa apenas un 3.3% (más del anterior); y tal vez, es la propuesta más modesta que hemos presentado en los últimos 15 años”, expresó González.

La proyección del presupuesto 2021 se hizo en base a una estimación de crecimiento económico del 4% para el país el próximo año, y se apoyará en financiamientos debido a que la propuesta nació con una base "desfavorable" en cuanto a los ingresos del Gobierno Central debido a la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19 los ha impactado drásticamente, compartió González.

“Este ejercicio se enfrentó a una situación en 2020 donde se espera una caída en la economía muy importante. Hemos estado consultando varias agencias especializadas y coinciden con nosotros en que pudiéramos estar aproximándonos a un dígito bajo sin llegar a un doble dígito”, expresó el alto funcionario.

Precisó que al mes de junio el impacto de los ingresos fue de más de $1,500 millones y se espera que al cierre de diciembre esta caída pueda ser superior a los $3 mil millones.

“Es una situación totalmente desventajosa, no obstante, estamos en un momento en que todo el mundo comprende en que no podemos ajustar los gastos y las inversiones a esa realidad local y por lo tanto hay que apoyarse en el financiamiento porque necesitamos que la economía no se precipite más hacia abajo. De esta manera, efectivamente el presupuesto tendrá que ser soportado o apoyado por un importante financiamiento para el cierre de este año y el próximo año”, enfatizó.

No obstante, los ingresos del país dependen del desempeño de la economía. "Al gobierno le corresponde facilitar la actividad de los sectores productivos, recuperar la confianza para contribuir a un ambiente más propicio a nuevas inversiones y exportaciones, y en la medida en la que tengamos éxito, mejorarán las condiciones para fortalecer los presupuestos públicos de los próximos años", destacó el MEF en un comunicado.

Sin embargo, según González, frente a todo este contexto, el presupuesto tiene una distribución que favorece especialmente a los sectores sociales. Del total presupuestado, el 45% de los recursos están orientados hacia las entidades que tienen programas en el área social y el 32.8% para el tema de inversiones, entre otros.

Desglose de presupuesto 2021

Del total de presupuesto, $16,322.8 millones se destinarán para la estructura de gasto de funcionamiento y $7,766.0 millones para la inversión.

De igual forma, se asignó 42% del gasto para el desarrollo social y 4% para fomento de la producción.

El proyecto de ley de presupuesto 2021 fue elaborado de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, siguiendo los lineamientos de la política presupuestaria enunciada para la vigencia fiscal 2020, según el MEF.

A su vez, el mismo refleja la estrategia fiscal propuesta por el Presidente de la República Laurentino Cortizo.

El proyecto de presupuesto para el próximo año aprobado por el Consejo de Gabinete, destina $10,075.0 millones, a los sectores de Desarrollo Sociales, $195.6 millones a Desarrollo Ambiental y Tecnológico, $1,635.9 millones a Desarrollo de la Infraestructura, $1,063.5 millones a Desarrollo y Fomento de la Producción, $3,607.5 millones a Servicios Financieros, $3,463.2 millones a Servicios Generales y $4,047.6 millones al servicio de la Deuda Pública.

Del monto del rubro de Inversión se asignaron $2,507 millones para las instituciones descentralizadas; $1,898 para el Gobierno Central; $2,508 millones para los intermediarios financieros y $853 millones para las empresas públicas.

El proyecto de presupuesto reserva el 15% para el sector Salud ($3,623 millones); 12% para Educación ($2,948 millones); 12% para Protección y Seguridad Social ($ 2,765 millones); 6% en orden Público y Seguridad Social ($1,380 millones) y 5% para el sector justicia ($383 millones).

Para inversión en infraestructura se asignaron $1, 618 millones. De ese total, $440 millones son para el Metro de Panamá; $338 millones a la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA); $280 millones a Tocumen S.A. y $202 millones para Mi Bus, entre otros rubros.

Respecto a las planilla estatal, expresó que es un tema que tienen en agenda porque la estructura de personal de Panamá está afectada por acuerdos y leyes que fueron pactados con gremios y que tienen un impacto año a año de forma automática.