'Optimismo' por reanudación de atención presencial en los comercios y restaurantes en Panamá

Tras más de seis meses paralizados y luego de la autorización del Gobierno Nacional, a partir de hoy, 28 de septiembre, se dio la reapertura de otras actividades económicas del país con presencia de público, entre las cuales están: comercio al por menor, que incluye la apertura de los centros comerciales, los restaurantes y fondas y todos los servicios profesionales, servicios administrativos y generales. Así como también la reapertura del Hipódromo Presidente Remón, sin público y únicamente con mecanismos de apuestas virtual.

En un recorrido por las instalaciones del restaurante Las Hadas, del Hotel Sheraton, el ministro de Comercio e Industrias expresó que "sin duda este es un día muy importante" y que cada vez que se cumple una de las etapas del plan de reapertura se sienten muy "optimistas".

El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez y el viceministro Omar Montilla. Roberto Barrios / La Estrella de Panamá

Con estas reaperturas "se incrementa el consumo y poco a poco se reactiva el mercado local para todo tipo de servicio, restaurantes, el comercio al por menor y la construcción. Así que veo que en estos momentos hay un mercado local que ya va a comenzar a reaccionar para que los distintos comercios vayan bien", señaló el titular del Mici.

Destacó que los restaurantes, por ejemplo, son un sector importantísimo no solo por la generación y la reactivación económica que genera, sino por las distintas plazas de empleo que genera.

Se estima que la industria de los restaurantes proporciona cerca de 20 mil plazas de empleo, y esa cadena incluye al sector agropecuario.

"Mientras estén los restaurantes funcionando, también se puede vender más productos y damos esa seguridad alimentaria, por lo tanto nos sentimos muy satisfechos de que haya abierto este sector", resaltó Martínez mientras hacía su recorrido por el lugar.

"Hemos estado recorriendo (el restaurante), verificando que las distintas mesas, se cumplan con sus dos metros de distancia, con su acrílico, que van a proteger no solo a los comensales, sino a todas las personas que aquí ofrecen algún tipo de servicio", apuntó Martínez, quien reconoció que el sector de la hotelería es uno de los que más ha sido afectado por la pandemia.

Con relación a la moratoria en el pago de la tarifa o facturación eléctrica, que solicitó la el pasado jueves 24 de septiembre, la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), gremio que aglutina 125 asociados de la hotelería, Martínez adelantó que continúan con las mesas de trabajo con el sector privado y seguirán viendo cuáles son las problemáticas del sector para darle solución.

"Los avances se van a dar en la medida en que en las mesas tengamos documentos que así lo manifiesten que existían (facturaciones)", subrayó el alto funcionario, quien recordó que el Gobierno Nacional han creado varios programas de ayuda necesaria para que los empresarios de las diferentes actividades, de los distintos sectores, puedan abrir con sus financiamientos.

"No estamos hablando de exoneraciones", sino que "se empuja a que se tengan trámites agiles, rápidos con tasas bajas y con periodos largos, de 84 meses, para que esa letra sea baja y que en un principio le den un periodo de gracia para que se vayan reactivando, es que si no, no hay forma", arguyó Martínez.

También aprovechó para lanzar un llamado a todos los empresarios a que abran todos esos restaurantes, pero que cumplan con las medidas de bioseguridad. "Vamos a creer en nosotros, vamos a creer en Panamá, vamos a salir fortalecidos de esta crisis, así yo se lo prometo, siempre y cuando nos mantengamos unidos siguiendo las normas", enfatizó.

Por su parte, el viceministro de Comercio Interior e Industrias, Omar Montilla, a su vez, se refirió a las expectativas que se tienen en torno al movimiento comercial en los almacenes, señalando que sin duda alguna, "son muy altas", no solo para el sector empresarial, sino también para el Gobierno.

Recordó que estos centros comerciales ya están abiertos desde hace algunas semanas, pero con ventas en línea. Sin embargo, aseguró que con la reactivación de las compras presenciales, muchos más dueños de almacenes se han animado a reabrir sus locales.

"Como Ministerio de Comercio que incentivamos el tema comercial tenemos una expectativa muy amplia y estamos contentos de que Panamá vaya recuperándose poco a poco y alivianando esa escasez económica que había en muchos hogares a nivel nacional, pero que con mucho optimismo vamos a echar hacia adelante", comentó Montilla.

Para que no haya hacinamiento, mencionó que se está sugiriendo que las personas vayan a los centros comerciales, entre las 10 a.m. y 2:00 p.m., que es el espacio en donde no hay tantas personas utilizando el Metrobús y el Metro de Panamá.

"De esta manera le damos también la bienvenida a este sector de la economía pujante que a nivel nacional va a generar mucha cantidad de reactivación de esos contratos suspendidos y esperamos que con el encadenamiento que ya se está dando en diferentes actividades como la construcción, el consumo aumente", afirmó Montilla, quien destacó que con estas reaperturas se espera la reactivación de más contratos laborales, pero de forma gradual y progresiva. Hasta la semana pasada habían alrededor de 55 mil contratos reactivados.

Por otro lado, Montilla instó a la población a cumplir con las medidas de bioseguridad y a optar por las diferentes áreas recreativas del país, como el Parque Omar, la Cinta Costera, entre otras, y no ir todos a un mismo lugar porque se puede correr el "riesgo" de tener un "rebrote" y eso es lo que "no" se quiere porque de darse se podrían cerrar nuevamente los comercios.

"Hacemos ese llamado de atención solamente, estamos muy optimistas, pero siempre debemos tener en cuidado con estas medidas y con los hacinamientos en los diferentes lugares", acotó Montilla.

En torno a los contagios de la enfermedad de la covid-19, Martínez aseguró que está muy controlada: el RT está debajo de 1, la letalidad en 2.1%, y se tiene casi al 50% de camas disponibles. "Hay que mantenerlo así. Prefiero enfocarme en lo positivo, y estoy seguro que vamos a mantener esos indicadores si todos hacemos lo que tenemos que hacer. Creo que no hay panameño ni panameña que no sepa ya que tiene que ponerse mascarilla, que tiene que lavarse las manos y ponerse gel alcoholado y continuemos haciéndolo, porque lo hemos estado haciendo bien, y yo estoy seguro de que vamos a salir adelante", matizó Martínez.

El Gobierno de Panamá autorizó, a través de la Resolución N°902 del 24 de septiembre de 2020 publicada este viernes en Gaceta Oficial, la reactivación, operación y movilización de nuevas actividades económicas a partir del próximo 28 de septiembre.