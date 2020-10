Ley General de Pesca es aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este jueves en tercer debate, el proyecto 131 que modifica la ley de pesca y que reglamenta e incentiva la acuicultura, la pesca deportiva, industrial y artesanal.

La propuesta impulsada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), busca actualizar las normas de este sector de la economía del país, la acuicultura y las actividades conexas reemplazando la Ley 17 vigente del 9 de julio de 1959.

La administradora de la ARAP, Flor Torrijos expresó que tanto el pescador como el acuicultor necesita este apoyo de parte de la administración, por lo que dijo estar satisfecha con la aprobación de esta ley, por lo cual agradeció a los acuicultores y a los pescadores por mostrar su disposición de sentarse en la mesa de diálogo para buscar consensos.

Reiteró que la norma no impone nuevas prohibiciones de captura de especies marinas, sino que se da la garantía de que todas las normas de ordenación pesquera y las que tengan que ver con la acuicultura, se concreten en las mesas de trabajo.

"Entendemos la falta de confianza que ha habido en la administración pasada y que en muchas ocasiones se han dado madrugonazos con decisiones en donde les han quitado artes de pesca, permisos y de todo; pero esta ley lo que garantiza es que eso no le vuelva a ocurrir al pescador, que ahora, de la mano con la administración, va a poder tomar decisión en la ordenación pesquera con base en la ciencia y en la información", precisó.

La nueva norma tampoco tampoco declara nuevas zonas, períodos o temporadas prohibidos para la actividad.

Con esta ley se espera cumplir con los requisitos internacionales exigidos por la Unión Europea y Estados Unidos, los principales destinos de exportación de Panamá, sin perder de vista las políticas y buenas prácticas pesqueras y acuícolas en favor de las diversas actividades de esta industria en Panamá.

Por su parte, Santiago Escartín, presidente de la Asociación de Pescadores Independientes del Mercado del Marisco expresó su complacencia tras la aprobación de este proyecto de ley, con el cual asegura, buscaban con su participación en la discusión, que este redundara en beneficios hacia el pescador.

"No queremos hablar de ventajas y desventajas, lo que queríamos en realidad es que esto fuera cónsono para todos. Aquí todos los sectores estaban involucrados, no vemos aquí quién ganó y quien perdió; pero lo que se hizo se dio de buena manera. No estamos satisfechos al cien por ciento, pero al final nos sentimos complacidos con el documento aprobado", destacó.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama sostuvo que en ningún momento hubo la intención de hacer una ley que fuera en perjuicio de los más necesitados y de los más pequeños.

“Somos del criterio que tenemos que volver nuestra mirada al mar, hemos estado históricamente de espaldas al mar teniendo costas en el Mar caribe y en el Océano Pacífico”, precisó.

Precisó que lo que busca esta ley es modernizar las normas vigentes las cuales están desfasadas. “Necesitamos de modernas estructuras tecnológicas, gerenciales y de control que sean de el Siglo XXI”, señaló.