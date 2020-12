Mitradel aún no define situación de contratos suspendidos

A escasos 23 días para que culmine el año 2020, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) aún no ha definido el futuro de los contratos laborales suspendidos, a partir del 1 de enero 2021, pese a la reciente reactivación de 100,013 trabajadores.

“Desde el Mitradel hemos estado haciendo las consultas necesarias para identificar las alternativas económicas y legales para regular la situación laboral al término de la vigencia de la Ley 157. Se han hecho reuniones tanto con empresarios como con trabajadores, y con expertos sociales y económicos que han dado luces sobre las proyecciones para 2021”, informó la entidad.

La economía panameña estuvo paralizada por la crisis sanitaria. Archivo | La Estrella de Panamá

El sector privado sostiene que “será imposible” activar todos los contratos laborales suspendidos antes del 31 de diciembre, por lo que se requiere de una extensión de la norma, ayudas e incentivos por parte del Estado.

Para Rubén Castillo Gill, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), “es importante que haya una legislación que le dé una continuidad a las suspensiones laborales y, que además el Estado apoye a las personas cuyos empleos no puedan ser reactivados inmediatamente”.

El expresidente de la Apede destacó que estos apoyos deben ir dirigidos a las mipymes, pues representan el 87% de la economía. “Sin un beneficio dual para que puedan reactivarse, se resentirá aún más el desempleo. La suspensión debe darse por un periodo de tiempo adicional y ligarlo con la promoción de la reactivación económica”, comentó.

“Tenemos que hacer un gran plan balanceado, que permita la reactivación económica, que dé oportunidad a más trabajadores reactivarse, no es sencillo, pero si no prorrogamos la suspensión, corremos el riesgo de que haya una situación crítica en cuanto a aumento desmesurado del desempleo”, agregó.

Según Castillo Gill, este plan también debe contemplar el alivio para las mipymes, el soporte social para las personas que no pueden ser reactivadas de forma inmediata y, que cuente con un cronograma relativo a la vacuna para generar confianza en el tema.

El ejecutivo sugirió que el Estado promueva el sector construcción, que es muy dinámico y genera mucho empleo. Advirtió que “de no hacerse, 2021 será un año con pronóstico reservado”.

Por su parte, el consultor empresarial René Quevedo es de la opinión de que “estamos ante una situación extremadamente compleja... Nos debatimos entre el colapso sanitario y el económico. Tuvimos el confinamiento más severo de Latinoamérica, pero el PIB tuvo una caída del 38% en el segundo trimestre de 2020, la mayor en Latinoamérica, y el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de agosto (tercer trimestre) se mantiene 34% por debajo del nivel de marzo (primer trimestre).

El impacto social, económico y laboral de las medidas de confinamiento ha sido catastrófico. Tras siete meses de haber iniciado la reapertura del bloque 1, solo un tercio de los contratos suspendidos y registrados en Mitradel ha sido reactivado, muchos de ellos en condiciones diferentes a las existentes antes de la pandemia (jornadas y salarios reducidos, etc.). Luego de 6-7 meses sin ingresos, las empresas no van a reactivar contratos operando al 30% de capacidad, máxime que la mayoría se encuentra descapitalizada, no tiene los recursos para reincorporarlos ni para liquidarlos. La recuperación del consumo y la reactivación económica serán procesos lentos.

Una encuesta de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá (Fedecámaras) publicada en agosto informó que 85% de las empresas que está reabriendo, lo está haciendo con menos gente, pero solo el 8% tiene recursos para hacer frente a sus compromisos financieros, y menos para la liquidación de personal.

El Mitradel informó, en un comunicado, que se han reactivado unos 100,000 contratos en las 8,001 empresas que han reiniciado operaciones progresivamente desde que fue implementado el plan de retorno laboral ejecutado por el gobierno.