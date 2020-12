¿A qué huele el dinero? ¿Tiene un sabor, olor particular? ¿Sabes cómo manejarlo y sentirlo?

Me imagino que alguna vez has expresa “huele a dinero”, “ya viene en camino”, “está cerca” pero resulta que a veces llega y otras no. Cuando sucede este fenómeno o expresiones en lo particular se trata de un hábito que se construye desde casa, la forma en que percibimos, manejamos, estudiamos las características del dinero y las herramientas que existen para su buen uso o manejo.

¿Sabes cuál es el significado de la palabra dinero? No se trata de lo que entra y sale de la caja de una empresa o a nivel personal es enfocarse en generar ese valor a los accionistas, clientes y a nosotros mismo cuando usamos el dinero. En pocas palabras, es el poder adquisitivo donde se mantiene los mismos hábitos financiero por los siguientes años.

Es importante también resaltar el manejo del lenguaje o vocabulario del dinero todo lo que conlleva a su alrededor y el resultado del impacto que debe dar en el negocio, por ejemplo: La rentabilidad y punto de equilibrio ejercicio necesario en toda empresa, acompañado de una evaluación cuestionando ¿dónde resulta más efectivo colocar el dinero? (invertir en la bolsa de valores, plazo fijo o una cuenta de ahorro). Igualmente, no dejemos a un lado el flujo de caja, balance general y los estados financieros, éstos últimos ¿qué te dicen?, ¿Sabes interpretarlos? ¿dónde refleja que necesitarás financiamiento?

Es sustancial tener un sistema de información actualizado donde puedas estudiar el mercado en que se desarrolla tu producto o servicio, las estadísticas, qué áreas tienen mayor consumo por las personas, donde voy a guardar mi dinero para preservar mi patrimonio, en resumen, control del dinero y la mejor decisión hacia donde viaje el mismo.

Quiero compartirles unos consejos importantes sobre el uso del dinero en el tiempo para evitar que se escape de nuestras manos rápidamente y sin darnos cuenta:

Una planeación estratégica alineada a tus objetivos. Acércate a tus clientes pregúntales que necesitan mezclado con tus habilidades, crearás algo diferente que genere valor. Llevar un historial sobre el desempeño del dinero en la empresa ¿Qué ruta elegí para hacerlo mas viable? ¿Qué resultados obtuve con esa inversión? Enlista todos los gastos de tu empresa y a nivel personal, luego procede a eliminar los que son innecesarios. Contrata personal que aporte valor, a veces los estudios dicen mucho, pero lo importante es la aptitud y la actitud. Anota los beneficios que puede dar el gobierno o la empresa privada ya sea para disminuir tus gastos o la captación de inversionistas.

Recuerda antes de usar el dinero pregúntate ¿Cuál es el resultado a obtener? Mayor beneficio y menor costo. Gracias Erick Valdés Carvajal, interesante charla y el aporte hacia la importancia del dinero en el tiempo.