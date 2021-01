Compras efectivas para un buen abastecimiento

Una de las mayores preocupaciones de la familia es como poder abastecerse de los alimentos durante la cuarentena, lo cual conlleva a echar mano de todos los recursos de forma tal, que logremos contar con lo necesario para cubrir de manera adecuada nuestras necesidades de alimentación.

En primer lugar, planifique sus menús por semana, a partir de allí haga la lista de los alimentos a comprar y las cantidades, calcule para cuántos días de acuerdo con su presupuesto. Una planificación por 15 días puede resultar razonable.

Al planificar tome en cuenta la cantidad de personas que componen la familia, su edad y condición de salud, como también las condiciones de almacenamiento, esto significa comprar lo necesario y tener un lugar adecuado para que no se deterioren los productos, protegidos de la humedad, libre de insectos, de roedores y del calor excesivo.

En su lista de alimentos considere aquellos que puedan ser almacenados durante al menos dos semanas sin temor alguno de que se vayan a dañar, que no se deterioren rápidamente entre ellos: las legumbres secas (frijoles, lentejas,) el arroz, avena, pastas, pan, huevos, productos enlatados, café, leche en polvo o ultra pasterizada (Tetra Pak) puede comprar moldes de pan y congelarlos.

Incluya también en su lista: verduras (yuca, papa, otoe, zapallo, etc.) y vegetales (zanahoria, brócoli, habichuelas). En algunos productos que son perecederos como los vegetales y frutas, tome en cuenta si tiene buenas condiciones de almacenamiento en casa, (refrigeración) y adquiera la cantidad que va a consumir, pues no termine botándolos a la basura. Esto es dinero mal gastado. Si cuenta con una nevera, no hay razón para no tener al menos algunos productos frescos como carnes, que pueden mantenerse frías o incluso congeladas.

Considere las preparaciones económicas y nutritivas como los frijoles son un buen sustituto de la carne cuando se consumen junto con cereales como el arroz o se acompañan con algún producto de origen animal (queso, huevos).

Intente elegir frutas y verduras que duren más tiempo para que pueda consumirlas durante la semana o más, como la sandía, melón, papaya. Una buena opción son las naranjas ya que nos proveen de la vitamina C que ayuda a nuestro sistema inmunológico. Aproveche los carros de venta ambulante que pasan por su barrio y adquiera los vegetales, verduras y frutas frescas. Recuerde observar el producto cuando se lo están pesando pague por la cantidad que está comprando.

Las frutas una vez cortadas guárdelas en el congelador en pequeñas porciones para que las pueda tener disponibles y aprovecharlas al máximo. Al comprar vegetales y frutas empacadas observe las fechas y procure revisarlas algunas pueden estar ya deterioradas.

Otra alternativa son los productos enlatados su consumo debe ser moderado por la cantidad de sodio y otros preservantes que se usan en su elaboración. En todos los productos verifique su fecha de vencimiento tomando en cuenta la cantidad que va a necesitar.

En cuanto al agua, posiblemente tenga acceso a agua potable limpia a través de su grifo, por lo que no es imperativo comprarla, pero si por alguna razón no cuenta con agua potable segura en casa, podría tener sentido obtener un suministro para dos semanas.

Al preparar sus comidas, recuerde el desperdicio es caro, aproveche todo lo que no se consumió el día anterior, inclúyalas en las preparaciones del día, haciendo algunas variaciones en el menú.

Finalmente, asegúrese de contar con el abastecimiento necesario de sus medicamentos.

Recuerde que estamos en cuarentena, por lo que impera el uso racional y eficiente de todos nuestros recursos para lograr un bienestar familiar. Además, exija que los precios de los productos estén a la vista, la Acodeco verifica y mantiene sanciones por esta falta.