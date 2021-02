Apatel: hoteles adeudan más de $400 millones

Apatel reitera que el escenario para el sector es complejo. Hoteleros manifiestan que de decretarse otro cierre y no invertir en promoción turística, será cuesta arriba lograr la reactivación

El cierre de operaciones de los hoteles en Panamá ha significado la suspensión temporal de contratos de al menos 35 mil colaboradores. A esto se suma el reporte de pérdidas económicas por encima de los $400 millones.

Actualmente han abierto 42 hoteles de los 962 sitios de alojamiento que hay registrados en la Autoridad de Turismo. Archivo | La Estrella de Panamá

“El balance que puedo dar es que actualmente han abierto 42 hoteles de los 962 sitios de alojamiento que hay registrados en la Autoridad de Turismo (ATP). La deuda que tienen los hoteles hoy con los bancos supera los $400 millones”, afirma el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Armando Rodríguez.

El panorama del sector hotelero tuvo un breve respiro el año pasado tras la flexibilización de la movilidad; sin embargo, el retorno de las restricciones complicó el escenario ya que las medidas impedían el desenvolvimiento fluido de las actividades.

Según Rodríguez, en el caso del interior del país, el hecho de tener cuarentena total sábados y domingos al igual que los cercos sanitarios, ha tenido un alto impacto.

Con relación a la ciudad, comenta que hay hoteles que están esperando las condiciones óptimas para realizar su apertura. “Oficialmente no hay hoteles que hayan dicho que se están yendo a la quiebra. Un hecho es que siempre habrá hoteles que estarán dispuestos a vender sus propiedades y es normal. A futuro esperamos que se dé la apertura total de las actividades”.

En cuanto al apoyo del gobierno hacia el sector, el representante del gremio manifiesta que es “nulo” y que desde marzo han participado en reuniones, pero no han visto buenos resultados. “Pese a que le hemos brindado opciones a las autoridades para la reestructuración de las deudas, no ha pasado nada. Se habló de bonos, pero a la fecha nada se ha concretado y ya ha pasado casi un año de todo esto”.

Para Rodríguez, el turismo continúa siendo el mecanismo más fácil para reactivar la economía. “Más adelante, cuando se logre la normalización por medio de la distribución de vacunas a toda la población, las personas van a tener más confianza para viajar”.

“Pese a que les hemos brindado opciones a las autoridades para la reestructuración de las deudas, no ha pasado nada. Se habló de bonos, pero a la fecha nada se ha concretado y ya ha pasado casi un año de todo esto”

ARMANDO RODRÍGUEZ,

PRESIDENTE DE APATEL.

Sostiene que tomando en cuenta el aporte que realiza el sector turístico al país, les preocupa que no se tome en cuenta como una actividad económica prioritaria.

Recientemente Apatel emitió un comunicado para expresar su inquietud por las intenciones del gobierno de reducir los fondos para la promoción turística del país en el extranjero.

Asimismo, el gremio notificó que reconoce la situación por la que atraviesa el istmo debido a la covid-19, pero advirtió del grave error de que las asignaciones para promocionar el país en mercados internacionales sean consideradas como un gasto y no como inversión para la recuperación económica.

El comunicado precisó que “cercenar la capacidad de la nación de generar ingresos del extranjero tendría consecuencias funestas para toda la economía nacional, desde los restaurantes hasta empresas turísticas, el comercio al por menor e industria ligera y, por supuesto, para el fisco”.

En otras palabras, si Panamá no invierte en promoción turística, los hoteleros advierten que será difícil que los turistas internacionales se sientan motivados a visitar el suelo canalero. En ese sentido el gremio exhortó al gobierno a tomar en cuenta a los representantes de la industria turística para asegurar medidas consensuadas.

Propietarios

Un hecho es que los propietarios de hoteles se encuentran entre la espada y la pared. Deudas impagables, trabajadores suspendidos, hacer frente a la actividad económica reducida se han traducido en pérdidas para los empresarios.

Para el propietario del hotel El Manglar, ubicado en Panamá Oeste, Iván Márquez, el panorama es confuso debido a las restricciones de movilidad que ha impuesto el gobierno desde que comenzó la pandemia.

“Al turismo de Panamá Oeste lo tratan como a una provincia completa cuando en realidad está dividido en varios distritos y dos de ellos son completamente diferente al resto, San Carlos y Chame que tienen una densidad de población distinta a la de Arraiján y La Chorrera; a todos se nos han aplicado restricciones y no han tomado en cuenta que la gran cantidad de casos están en los últimos dos sitios antes mencionados”, expresa.

Márquez sostiene que las medidas han causado una gran afectación a su negocio y al resto que se sitúa en esta área. “A los comercios que dependemos del turismo se nos ha hecho difícil. Las autoridades cierran las playas todo el tiempo”, anota, “San Carlos está a 10 km de Coclé y en aquel momento ellos tenían las playas abiertas de lunes a viernes, y nosotros, cerradas; al restringir el paso de los viajeros a las playas es obvio que nos vimos afectados porque, ¿quién quiere venir a un hotel de playa, si no se pueden bañar en esta?, es algo ilógico”.

Arguye que todo este tiempo ha mantenido reservas muy bajas y hasta hoy solo ha recibido algunas solicitudes de clientes. “La realidad es que se me ha complicado concretar los acuerdos con los huéspedes”. Actualmente el hotel maneja precios en un rango de $65 a $80 por habitación, por noche. “El asunto consiste en que no se trata que solo estemos afectados los hoteles, porque todo forma parte de una cadena en la que si uno se ve afectado los otros también. El turismo, los restaurantes tienen muchas personas que trabajan de forma directa o indirecta al igual que los hoteles; cuando se cierra todo, nadie percibe un solo dólar”.

Márquez señala que continúan manteniendo las medidas de bioseguridad y estableciendo el distanciamiento físico reglamentario.

Antes de la propagación del nuevo coronavirus su restaurante podía albergar hasta 80 personas, pero ahora solo tienen disponible mesas para 20 comensales.

Por su parte, Luis Márquez, propietario del hotel Sol y Mar ubicado en Santa Catalina, provincia de Veraguas, cuenta que ve con muy buenos ojos la reactivación, pero no deja de lamentarse por la situación. “Tengo a mis empleados laborando en medio tiempo, he tenido que rebajar los hospedajes a un precio muy bajo para poder sufragar los gastos. Algunos colegas han cerrado sus negocios hasta que todo se normalice y se han ido del país, pero en mi caso no puedo hacerlo porque vivo aquí, esto es un negocio familiar”.

Márquez reconoce que la recuperación de la confianza por parte del viajero será gradual y es imprescindible para la reactivación. Por el momento no ve avances en cuanto al turismo internacional y apuesta por la promoción local. “Será difícil que la gente quiera viajar por las restricciones continuas; los turistas planean su viaje con anticipación y nadie querrá venir a un país para visitar playas que luego no pueda disfrutar en su viaje; nadie quiere quedarse encerrado en un hotel”.

Con respecto a las medidas de bioseguridad, sostiene que en su caso cuenta con la ventaja de que su propiedad está rodeada de naturaleza y la estructura del hotel está diseñada con el distanciamiento físico requerido. “No tenemos habitaciones compartidas. Para mantener la separación entre los huéspedes vamos a eliminar el desayuno buffet, ahora se harán con previa orden. Todos nuestros protocolos de seguridad sanitaria los estamos difundiendo a través de nuestras redes sociales”.

Fuerte impacto en el comercio mundia asasassaasl

CÓDIGO PENAL

Lumes quatue min utat ex er se el ut luptat dit lore dunt ipit veliquat. Modolenissit ut ilit, ver iriuscil dolorperos nummolo rperci tLumes quatue min utat ex er se

En medio de la guerra de cuñas políticas que se vive, el candidato presidencial por el Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, sacó su quinta cuña. En la nueva publicidad, de una duración de 49 segundos, Varela utiliza la imagen del presidente Ricardo Martinelli. Las palabras de Martinelli que se escuchan en la campaña publicitaria de Varela denominada

'El pueblo primero' fueron expresadas por el presidente durante su discurso del 1 de julio de 2009, en las que reconoce que Var