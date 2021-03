¿Es obligatorio o necesario usar la tecnología en todo emprendimiento?

La respuesta es muy sencilla y está orientada al alcance que deseas tener como dueño “avanzas para conseguir nuevas oportunidades comerciales o retrocedes donde la competencia no la podrás alcanzar” En definitiva, la tecnología lleva al emprendimiento hacia la primera y es allí donde la respuesta a la interrogante inicial tiene resultado.

En nuestro país lamentablemente la brecha digital es enorme con grandes desafíos e incertidumbres donde la ignorancia ante las ventajas competitiva no tiene una perspectiva. Otros países cuyos recursos no son tan diferentes o limitados a los nuestros muestran grandes avances con resultados importantes. El gobierno debe ser puntual en sus acciones y ser flexibles antes diferentes medidas para que Panamá sea más competitivo. Tomemos como ejemplo el tema bancario donde los servicios como apertura de cuentas, transferencias y otros están mejorando la experiencia. Las Fintech no la podemos dejar atrás con su papel protagónico.

La tecnología en tu emprendimiento ya debe formar parte de tu menú diario y te brinda beneficios como:

En nuestro país lamentablemente la brecha digital es enorme con grandes desafíos e incertidumbres donde la ignorancia ante las ventajas competitiva no tiene una perspectiva.

Mayor alcance en oportunidades comerciales.

Brinda la oportunidad de crear propuestas interesantes en cada industria (banca, servicios, manufactura, construcción, turismo, etc).

Mayor productividad en sus operaciones.

Agilizar sus procesos.

Obtienes información relevante para análisis de datos.

Ahorras dinero.

Mejora las comunicaciones y replantear ciertos procesos.

Participar en diversos concursos para fondos de inversión.

Pero ¿qué tecnología debo utilizar para mi emprendimiento?

Siendo emprendedor debes iniciar o tomar en cuenta un CRM para gestionar tus ventas lo cual ayuda para anticiparse a las necesidades del mercado y ofrecer un valor agregado. Otra herramienta importante para tomar en cuenta es un sistema de gestión empresarial para llevar una buena administración de tu empresa (cobros, ventas, inventario etc.

Algunas recomendaciones para implementar la tecnología en tu emprendimiento:

Define en que área o proceso requiere ¡enfócate en tareas claves ¡

Si posee los recursos para desarrollar un software hazlo, pero lo mejor es ir donde los especialistas y que brinden soluciones que no haya en el mercado.

Haga un presupuesto para este rubro.

Analice entre herramientas gratuitas y pagas. Recuerde que las gratuitas están por un uso limitado.

Los startups puede ser un gran alivio para aquellas empresas grandes donde buscan solución a sus necesidades o problemas particulares. Por lo tanto, actualízate en las diferentes formas que puedes ofrecer un valor diferente e innovador.

No está de más decir que la tecnología debe estar en cada paso de tu emprendimiento iniciando de manera sencilla hasta que logres el objetivo deseado

Especialista PYMES