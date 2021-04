Apatel exige derogar decreto que restringe ingreso de viajeros suramericanos

Hacen un llamado a su agremiados para asegurar que sus instalaciones no sean prestadas para albergar pasajeros contra su voluntad

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) exigió dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo 260, que establece medidas para ingresar al territorio nacional a personas provenientes de 14 países de América del Sur.

"El Decreto Ejecutivo 260, que bajo el pretexto de aislar a Panamá de la cepa brasileña de la covid-19, ha aislado a Panamá de catorce países de América del Sur y ha impuesto restricciones draconianas e innecesarias al normal flujo de pasajeros y visitantes", señaló la Apatel en un comunicado, divulgado la mañana de este martes.

"Las medidas inconsultas adoptadas por el Gobierno Nacional han resultado en la grave afectación de la imagen de Panamá en todo el mundo. Desde su puesta en vigencia, nuestra principal puerta de entrada al país, el aeropuerto internacional de Tocumen, opera bajo condiciones caóticas, con largas filas y demoras tanto para panameños como para extranjeros que llegan, y rodeado de una presencia policial exterior impropia de una operación civil", agrega el comunicado de los hoteleros, que se han visto afectados por el cierre de fronteras y movilidad a causa de la covid-19.

La Apatel sostiene que los informes de abuso de derechos de los visitantes continúan y están siendo monitoreados.

"Hacemos un llamado a nuestros agremiados para asegurar que sus instalaciones no sean prestadas para albergar pasajeros contra su voluntad, ni en condiciones inaceptables para ellos. Somos entidades de alojamiento, no de retención ni detención. El derecho a escoger de clientes y no clientes debe primar sobre cualquiera otra consideración", agrega el comunicado.

Igualmente, a aquellos hoteles agremiados que aún mantienen acuerdos con instituciones del Estado para albergar pacientes de Covid-19, personal médico o de seguridad, recomendamos asegurar que dichos contratos autoricen cualquier nuevo uso diferente que las autoridades busquen aplicar.

Urgimos evitar que las instalaciones hoteleras sean utilizadas para usos que no estén expresamente contemplados en dichos contratos. Hacemos este llamado para prevenir y proteger a nuestros asociados ante posibles demandas legales derivadas directa o indirectamente de la aplicación del Decreto Ejecutivo 260. APATEL continuará dirigiendo todos sus esfuerzos a lograr la completa derogación del Decreto Ejecutivo 260 por perjudicial e inconveniente a los intereses de la República.

De los nueve casos detectados con la cepa brasileña, tres son familia y los otros seis restantes fueron encontrados en Don Bosco y San Miguelito, así lo confirmó el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Miguel Pascale.

También adelantó que en Panamá hay dos cepas de la variante brasileña, la P1 y la P 2. De acuerdo con el director de Gorgas ya se tiene transmisión comunitaria en el país.