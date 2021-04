​Reclamos por contratos de bienes o servicios

Entre las quejas de los consumidores recibidas en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), existen diversos motivos relacionados a la existencia de un contrato firmado con un proveedor, ya sea de bienes o servicios, siendo algunos de ellos el incumplimiento del contrato y la falta de información.

Igualmente, dichas quejas pueden clasificarse en base a las actividades desarrolladas por los agentes económicos, tales como inmobiliarias, funerarias, telefonía celular, televisión por cable y planes vacacionales.

Preocupa sobremanera en este tipo de reclamos presentados por los consumidores, debido a las inconformidades surgidas con motivo del contrato, el desconocimiento real de las características establecidas de los bienes o servicios contratados, al igual que del mecanismo de pago o cobro efectuado por el proveedor, ya que en numerosas ocasiones el propio consumidor advierte en su escrito de queja, que las condiciones del contrato ofrecidas verbalmente por el personal de venta de dichos agentes económicos, no corresponden finalmente a la realidad del bien adquirido o del servicio que se contrató.

Conviene resaltar también el modus operandi empleado por algunos proveedores, al ofrecer distintos tipos de servicios a los consumidores, en ocasiones relacionados a una cena previa solo para tarjetahabientes de bancos, brindando facilidades de crédito, en caso de no contar con ello el consumidor, situación que ya es bastante común.

Sin embargo, en los últimos años, han surgido también otros mecanismos por parte de las empresas, tales como supuestas encuestas sin ningún tipo de compromiso o responsabilidad del consumidor, a quien no obstante, le es requerida su firma y facilitar sus datos personales, los que al final son empleados por los proveedores para realizar el cobro de forma directa por un supuesto servicio contratado, sin que el consumidor esté claro de lo concertado.

Las quejas presentadas por los consumidores bajo las circunstancias antes descritas, tienen lugar a nivel nacional, ya que se ha detectado a agentes económicos que se trasladan a las distintas provincias para captar a nuevos consumidores, si bien es cierto solo cuentan con oficinas centrales en la ciudad de Panamá; abordando así a nuevos clientes ya sea en centros comerciales o en los propios lugares de trabajo, lo que no impide en ningún momento que el consumidor pueda formalizar su reclamo en las oficinas regionales de la Acodeco, con base en el lugar donde se firmó el contrato.

Es por todo lo anterior, que se reitera a los consumidores sobre la importancia de leer con detenimiento, todo tipo de contrato que le sea ofrecido, ya sea por la compra de un bien o la prestación de un servicio, y no dejarse engañar de supuestas encuestas o simples constancias, confirmando que lo ofrecido verbalmente conste también por escrito, y no aceptar ni firmar documentos sin leerlos antes, mucho menos formularios en blanco; no facilitar sus datos personales o de la tarjeta de crédito hasta estar seguro del contrato, y en especial consultar la información estadística que mantiene la página web de la institución, a fin de conocer de antemano los nombres de los agentes económicos, con mayor número de reclamos presentados por parte de los consumidores hasta la fecha.