Cinco cosas que las pymes nunca borrarán

No hablemos de los posibles problemas o soluciones porque es algo que se ha mencionado en varios webinars, actualizaciones, medios digitales, etc. Creo que te puedo agregar valor recalcando lo que realmente debes establecer como las 5 reglas de oro que te ayudarán en la transformación y sostenibilidad de tu negocio.

REGLA 1: MIRA OTROS PASTELES: Esto sin duda lo he pronunciado en varios escritos. Siempre cuando me preguntan Myrja ¿Quiero poner un negocio?, estoy muy claro de mi idea y así continua las interrogantes y al final debato ¿Tienes la posibilidad que sea escalonable y exportar en otros países? Eternamente se piensa en lo local para iniciar, pero definitivamente existe otros pasteles que a lo mejor le hace falta algo que tu puedas ofrecer. Estúdialos haz conexiones y piensa en grande. No te amarres estando en un solo círculo hay posibilidades de expandirse.

REGLA 2: CUIDA LOS NÚMEROS DE TU EMPRESA: Un golpe muy duro y que ha causado muchas molestias e incomodidad financiera poniendo en peligro los negocios, familias y la economía del país. Sin embargo, se ha dado una apuesta muy grande para aquellas empresas o negocios que no han realizado una planificación o implementan estrategias adecuada, es decir viven del día a día y por primera vez han tenido que observar su negocio de un extremo a otro buscando soluciones de manera inmediata (cómo generar ingresos, cuales son mis deudas, como logro la rentabilidad de este) Moraleja no espere ver que las cosas te pasen si puedes prevenirlo mucho mejor.

REGLA 3: MI PÁGINA WEB ¿ES SUFICIENTE? Me llama mucho la atención que en el tema de transformación digital solo nos enfocamos en un sitio web, una tienda e commece ese concepto va mucho más allá desde analizar nuestros procesos para optimizarlos tienes que enfocarte en revaluar tu modelo de negocio actual. Empieza por analizar tu cadena de valor y así podrás determinar si tu modelo es rentable o no. Adicionalmente la tecnología te ayudará a establecer sistemas de controles internos que apoyarán a disminuir los riesgos de los negocios y así evitar fuga o salida de efectivo.

REGLA 4: ¿TE HAS CUIDADO? Sumergido con el día a día no te cuidas, comes mal, te preocupa lo que pasas. No te tomas el tiempo adecuado para desconectarse y volver a conectar. Recuerda no eres una máquina y debes procurar cuidarte. Igualmente debes cuidar y proteger a las personas que colaboran contigo en los diferentes proyectos utilizando management 3.0

REGLA 5: LOS CAMBIOS A TRAEN POSITIVISMO: Poder controlar las emociones nos puede llevar a realizar grandes cambios si nos adoptamos, lo peor es quedarse como una estatua y no abrir los ojos ante la nueva normalidad

Hay otros temas que puedes considerar como la experiencia al cliente porque al final ellos se convertirán e el dinero que tu negocio debe tener. ¿Cuál regla consideras tú que hace falta agregar?

Especialista PYMES