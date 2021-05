España llevará a UE mensaje "positivo" de Mercosur en cuanto a deforestación

La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, dijo ayer en Asunción que ha recibido una respuesta "positiva" por parte del Mercosur para luchar contra la deforestación, mensaje que llevará a la Comisión Europea para tratar de avanzar en la ratificación del acuerdo entre los dos bloques regionales.

La ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya. EFE

González Laya se reunió con su colega de Paraguay, Euclides Acevedo, para abordar la agenda bilateral entre ambos países y evaluar también la situación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) encallado desde hace dos años, a pesar de una larga negociación que se prolongó durante dos décadas.

Las cuestiones medioambientales son algunas de las principales reticencias por parte de diversos países europeos a la hora de dar su visto bueno definitivo, de ahí que González Laya haya aprovechado su visita esta semana a Brasil y Paraguay para tratar esos aspectos.

"Buscaba verificar tanto en Brasil como en Paraguay, lo he estado haciendo también con Argentina y Uruguay, si habría una disponibilidad a perfeccionar este capitulo medioambiental, en particular en materia de lucha contra la deforestación. La respuesta que he recibido es positiva", manifestó la ministra tras su reunión con Acevedo.

Añadió que para España se trata de un acuerdo "prioritario" por su carácter estratégico entre la UE y el Mercosur, y aludió a las ventajas que conllevará para ambos bloques.

Aunque señaló que la UE cuenta con un "capítulo más sólido en materia de lucha sobre el cambio climático y de impulso de sostenibilidad", reconoció que "se puede y se debe mejorar"."Sobre todo en la lucha contra la deforestación, haciéndolo de manera recíproca, con compromisos de la UE y con compromisos del Mercosur. Y si lo hacemos, y cuando lo hagamos, podremos finalmente someter este acuerdo a su firma y a su ratificación", agregó.