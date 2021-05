Aunque el director de la CSS, Enrique Lau, prefiere no entrar en detalles para 'no contaminar el diálogo' dice que la minería podría ser una fuente de financiamiento para la Caja

En medio del diálogo por la seguridad social que adelanta Panamá, y en la que todas las partes participantes deberán presentar sus propuestas, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, afirmó que las autoridades están "poniendo todos los elemetos sobre la mesa" y que "si no se hace nada, el fondo de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) debe alcanzar hasta 2025".

Así lo advirtió Lau en declaraciones a TVN, destacando que "es decisión del Gobierno Nacional y de esta administración no dilatar más el análisis y enfrentar esta crisis" de la institución a su cargo.

El director de la CSS, Enrique Lau Cortés. CSS

Lau reiteró que como director de la CSS prefiere "no entrar en detalles" de sus propuestas "para no contaminar el diálogo". "Tenemos que ser muy respetuosos y mantener ese clima junto con la junta directiva para que los que están en la mesa del diálogo sientan que está equilibrada, que no hay ningún sesgo, que no pretendemos llevarlos hacia ningún lado", añadió.

Entre los puntos que el director de la CSS espera resolver en la mesa de diálogo, está la cotización de trabajadores que se desempeñan en la informalidad y la cotización de los extranjeros residentes en el país, con el fin de generar mayor liquidez.

El alto funcionario recalcó que los costos de la salud en Panamá "son súper elevados" y de no existir una CSS sólida "el pueblo no la va a pasar muy bien". En ese sentido, expresó que entre las actividades que podrían contribuir a rescatar "la Caja" está la minería. "Tenemos un país donde cada día descubrimos recursos minerales y por ahí mirando lo que ha sucedido en Chile, podría haber una fuente interesante de financiamiento", dijo.

"En la ley tenemos una fuente de ingresos que es producto de las concesiones de fibras ópticas, así dice, y debe entrar al fondo de enfermedad y maternidad", recordó. Sin embargo, reveló que la institución a su cargo no ha "recibido ni cinco centavos de eso" porque ese negocio "no es considerado una concesión".

Sobre las medidas paramétricas, dijo que quieren ser sumamente prudentes. No obstante, advirtió de que la CSS ha estudiado todos esos factores y cuando estén en la mesa de sostenibilidad de los fondos de pensiones, pondrán los estudios actuariales sobre la mesa.

Estados financieros

"Los estados financieros reflejan que hay un déficit en el fondo de IVM, que es un sistema de beneficio definido, eso está ahí y está claro desde el 2018", resaltó el director de la CSS.

Comentó que las personas piensan que la CCS es una sola cosa, y en realidad viéndolo desde el punto de vista objetivo son cuatro Cajas: una administrativa, el riesgo de enfermedad y maternidad, una Caja de riesgos profesionales y otra Caja que tiene que ver con el fondo IVM; y eso explica porqué una situación que ocurra de algunos de estos riesgos no afectan directamente a otros riesgos. El financiamiento es independiente.

Respecto al fondo de IVM dijo que desde el año 2005, con la ley 51, se establece una división, se crean dos subsistemas, un sistema llamado exclusivamente de beneficio definido o de reparto y otro sistema, que es el mixto, que tiene dos componentes: los primeros $500 van al subsistema inclusivo de beneficio definido y el resto entra a una cuenta individual de cada asegurado. Es decir, los recursos que se encuentran en el fondo mixto le pertenecen a cada asegurado.

Precisó que el problema fundamental lo tenemos en el sistema exclusivo de beneficio definido, porque desde el momento en que se estableció la ley 51, a su juicio se le firmó el certificado de defunción, porque la cantidad de personas que entran al sistema y financian el sistema son mucho menos que la cantidad de personas que se jubilan.

Destacó que desde el día 1 de octubre encontró que en el año 2018 hubo un déficit de $48 millones, en 2019 $249.9 millones; en 2020, según cifras preliminares, $507.4 millones de déficit.

Otro tema importante, según Lau, es que cerca de 16 mil panameños que ya están jubilados y pensionados reciben una pensión menor de $200, algo que considera "inaceptable". "Nadie puede vivir con $200. La sociedad tiene que sentarse y definir el tipo de protección social que se quiere dar, no va a ser una decisión de este director ni de esta administración porque rebasa nuestra competencia", confesó.

Tecnología

Por otro lado, Lau comentó que han retomado un esfuerzo para dotar a la CSS de un sistema tecnológico correcto de los ingresos y prestaciones económicas, que tiene años de estar, pero por alguna situación el proceso de implantación sufrió una disrupción.

"Esta institución es enorme y cualquier modificación que afecte a los contribuyentes, tenemos que pensarla muy bien. Hemos escogido el camino de la actualización de lo que tenemos, porque se han hecho grandes inversiones y borrarla y poner otra nueva ya lo analizamos, y sería muy costoso, además el tiempo de implantación se prologaría con un sufrimiento terrible para los usuarios", agregó.

Hay otros problemas más allá de la tecnología, a juicio del director de la CSS, como el relacionado con el recurso humano, en vista de que "la CSS es una institución obesa, tiene sobrepeso, tiene demasiada gente".

Destacó que en cuanto a conocimientos de tecnología, solo un 35% de la planilla es idónea. "Hemos mandado a reciclar, hemos mandado a estudiar, hemos mandado a capacitar, pero el peso de la innovación está sobre poca gente. Tenemos que ver nuestras políticas en recursos humanos y eso tiene que ponerse en la mesa", adelantó.