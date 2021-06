Tres factores que matan a tu negocio y no te das cuenta

Gracias a la pandemia del 2020 muchos empresarios pudieron conocer la realidad de su negocio, desconocían la situación en la que se encontraban, algunos se desconectaron por completo enfocando su energía en otros proyectos u oportunidades que no querían dejar escapar. A veces nos llegan esas alertas y las dejamos a un lado, pero cuando abrimos los ojos ya es demasiado tarde. Por eso deseo compartir contigo tres factores que impactan a tu negocio de manera silenciosa:

La primera es la Confianza. Suena bastante agradable cuando lo pronuncias, pero es una alerta silenciosa que debes vigilar y prestar atención. La confianza es un valor donde se debe reforzar en base a las acciones y como su palabra lo dice es la creencia de una persona o grupo de personas en actuar de manera correcta en una determinada situación. Siendo la cabeza o el líder has considerado tener un personal de confianza “tu mano derecha” ese es el nombre que le has asignado por el apoyo recibido en los primeros años de ejecución en tu negocio o buscando un socio que resulte ser un amigo de infancia y por esa conexión, similitudes, lo conoces bien y crees que te puede ayudar en lo que necesitas. Este tipo de factor creo que es uno de los más dolorosos porque confiaste a ciega, ¿Cuántas veces hemos depositado la confianza en alguien y no resulta como esperábamos? dañando así la relación y hasta la reputación, pero ¿Qué podemos hacer en esos casos?

Un seguimiento o entrega de reporte sobre sus responsabilidades. Esto lo puedes validar con otros departamento o áreas. Conversa con tus clientes ellos pueden notificar o expresar algún cambio importante que te sirva de alerta. Los números no mienten disminución en los ingresos, disminución de cartera de los clientes, etc. Está faltando a sus compromisos, no se esta enfocando en el negocio.

El segundo factor silencioso es creer que todo lo sabes: Tu como dueño de negocio conoces perfectamente el know how pero recuerda no eres contador, financista, abogado, estratega de marketing. La falta de orientación, mentoría u apoyo perjudica a tu negocio. Búscate a los mejores en cada área y veras cambios importantes que te ayudarán al crecimiento de la empresa y que sea sostenible. Hoy puedes realizar alianzas colaborativas y como dice el dicho si trabajas solo llegas pero lento pero si trabajas en equipo llegas pero más rápido.

El tercer factor silencioso es la resistencia al cambio: Siempre se ha mencionado en adaptarnos al cambio, pero realmente lo aceptas y lo aplica en tu empresa.

Lo más probable es que existan otros factores silenciosos ¿Cuál consideras tú que hace falta?