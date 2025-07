Usuarios de la ZLC piden más modernización fiscal ante retos de la ley de blanqueo de capitales

El presidente de la Asociación adelantó que tienen prevista una reunión con la Superintendencia en los próximos días, donde esperan avanzar en propuestas que integren fiscalización con tecnología y aseguren que la regulación no se convierta en un obstáculo para el desarrollo comercial.

Parte de la estrategia es ofrecer jornadas de capacitaciones continuas para que los empresarios de la zona franca y los empleados de las empresas reguladas no solo conozcan los cambios normativos recientemente efectuados a la Ley 23 de 2015 y Ley 129 de 2020, sino también reforzar la aplicación de las medidas de debida diligencia del cliente, así como la adecuada y oportuna identificación y verificación de beneficiarios finales, entre otros temas.

Añadió que “pienso que todas estas medidas son buenas siempre y cuando puedan ser ágiles, eficientes, digitales y no generen más trabajo manual porque deberíamos tener un sistema unificado donde se pueda en una base de datos de los clientes que compran y todo el mundo pueda entrar y halar esa información, algo más moderno, ¿no? Yo creo que se está trabajando en eso”.

“Muchos empresarios, obviamente con el tema de la Ley 23, como tiene tantos requisitos y ha tenido sus implementaciones a veces a la fuerza, ha sido difícil para ellos poder adaptarse a llenar formularios y páginas porque se pide mucha información que los clientes no quieren dar”, planteó Eisenman.

Garantías

En este contexto de búsqueda de transparencia y fortalecimiento institucional, los empresarios también reflexionaron sobre las garantías jurídicas que ofrece el país para atraer inversión extranjera.

Señalan que, si bien el gobierno ha mostrado intenciones claras de captar capitales foráneos, persisten dudas tras conflictos legales en sectores estratégicos como el minero. La solidez y previsibilidad del marco legal siguen siendo un factor crítico para consolidar la confianza internacional.

“Antes al empresario europeo le costaba más invertir en Panamá porque el país se encontraba en listas discriminatorias, entonces no eres bien visto. Así que los pasos son necesarios, hay que seguir trabajando en eso y hay que asegurarnos que una empresa cuando vaya a invertir en Panamá tenga todas las condiciones necesarias para que sienta que no le van a quitar su negocio porque alguien no le gustó y, claro, que las cosas hagan bien”, subrayó Eisenman.