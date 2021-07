Bolivia intensifica comercio exterior por puerto peruano de Ilo

Bolivia reactivó e intensificó este año el comercio exterior por el puerto peruano de Ilo, logrando la primera semana de julio un récord histórico de movimiento de carga de cerca de 1.500 toneladas métricas en un día, que movilizó a más de 50 camiones.

El director de Operaciones de la Administración de Servicios Portuarios (ASP-B), Gonzalo Crespo, señaló a Xinhua que "antes no se movía esa cifra". "El despacho de esta carga importante se registró en media jornada, el 7 de julio, producto del trabajo de los servidores públicos de ASP-B que impulsan y aceleran los servicios logísticos de carga en tránsito a territorio nacional", agregó.

La ASP-B reafirmó su objetivo de diversificar las actividades portuarias para fortalecer e integrar el comercio exterior y sostener atracaderos alternativos respecto a los tradicionales puertos chilenos de Arica e Iquique. Por su lado, el experto en temas de negocios, logística y puertos y miembro del Comité de Desarrollo Económico de Ilo, Samuel Peralta, destacó el esfuerzo de los bolivianos por demostrar interés en dinamizar el puerto peruano.

No obstante, manifestó que Ilo sigue siendo un puerto que mueve poca carga por sus características de calado y la falta de un trabajo conjunto entre gobiernos, empresarios e inversionistas que impulse un movimiento mayor por la región sur de Perú. "Es primordial la alianza público-privada para generar un verdadero proceso de inversión que permita acrecentar en dimensiones importantes el movimiento de carga de importación y exportación por este puerto", aseveró.

De acuerdo con datos de la ASP-B, la carga boliviana en el puerto de Ilo aumentó en 91,29 por ciento entre enero y abril de este año, frente a similar periodo de la pasada gestión, cuando inició la pandemia del nuevo coronavirus. En términos de volumen, el movimiento de carga llegó este año a 51.795 toneladas frente a las 27.076 toneladas del primer cuatrimestre de 2020.

El transporte de carga en tránsito a Bolivia a través de este puerto subió de forma considerable desde la llegada de los dos primeros barcos con 22.097 toneladas en 2018. Desde 2018 hasta abril de 2021, el movimiento de carga boliviana a través del puerto peruano llegó a más de 200.000 toneladas.

Todo este movimiento de carga implicó el desplazamiento de más de 8.000 camiones bolivianos. Al respecto, el economista y gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, expresó que es fundamental profundizar el proceso dinamizador del comercio exterior boliviano para coadyuvar en la reactivación económica y productiva del país. "Se están haciendo esfuerzos de generar una frecuencia de llegada de buques para tal efecto", afirmó a Xinhua.

Sin embargo, consideró que "no cambió" el hecho de que Ilo no es el mayor puerto en Perú, por sus limitaciones, por lo que "no es un puerto que tenga frecuencia de barcos grandes para el comercio exterior de Bolivia, lo que es una desventaja frente a los de Arica e Iquique en Chile".

Reconoció que el contar con Ilo como un puerto de salida y entrada de mercancía, ayuda a los empresarios bolivianos a tener una mejor opción de negociación frente a los puertos chilenos. Rodríguez enfatizó que es una necesidad imperiosa de Ilo ofrecer a operadores económicos de Bolivia igual o mejores condiciones que los puertos chilenos, por donde se mueve más del 70 por ciento del comercio exterior boliviano.